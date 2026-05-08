베이비몬스터, 서울 콘서트 3회 전석 매진…추가 좌석 오픈

AI 핵심 요약beta
- 베이비몬스터가 6월 26~28일 서울 공연 3회차 전석 매진으로 추가 좌석 오픈을 확정했다.
- YG가 팬 요청과 멤버 의지로 일반석·시야제한석·사운드체크석을 13일 오후 8시 NOL티켓에서 판매한다.
- 4일 컴백 미니 3집 '춤(CHOOM)'이 아이튠즈 19개 지역 1위와 뮤비 4400만뷰를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 베이비몬스터가 두 번째 월드투어의 시작점인 서울 공연 3회차 전석 매진을 기록하며 팬들의 열렬한 성원에 힘입어 추가 좌석 오픈을 확정했다.
이번 공연을 향한 음악 팬들의 폭발적인 성원 덕분이다. 실제 선예매에 이어 일반 예매에서도 사흘 치 좌석이 순식간에 동이 났다. YG는 "이후 추가 좌석 요청이 쇄도했고, 보다 많은 팬들과 함께하고 싶다는 멤버들의 의지가 더해져 이같은 결정을 내렸다"고 전했다.
일반석과 시야제한석 외에도 한정 수량의 사운드체크석도 마련된 만큼 추가 오픈 역시 뜨거운 티켓팅 전쟁이 예상된다. 13일 오후 8시부터 NOL티켓에서 누구나 자유롭게 구매 가능하며 자세한 내용은 YG 공식홈페이지, 위버스, 티켓 예매 사이트에서 확인할 수 있다.
베이비몬스터는 오는 6월 26~28일 서울 잠실실내체육관에서 '2026-7 베이비몬스터 월드 투어 '춤(CHOOM)' 인 서울(2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR '춤 (CHOOM)' IN SEOUL)'을 개최한다. 강렬한 퍼포먼스와 다채로운 장르로 호평을 얻고 있는 미니 3집 '춤 (CHOOM)' 발매 이후 개최되는 만큼 한층 풍성한 세트리스트가 기대된다.
한편 베이비몬스터는 지난 4일 미니 3집 '춤 (CHOOM)'으로 컴백했다. 중독성 넘치는 힙합 기반의 타이틀곡 '춤 (CHOOM)', 몽환적이고 이색적인 무드의 '문(MOON)', 청량한 댄스곡 '아이 라이크 잇(I LIKE IT)', R&B 팝 장르의 '락 인(LOCKED IN)'까지 총 4개 신곡이 수록됐다.
이 앨범은 발매 직후 아이튠즈 앨범 차트 19개 지역에서 1위, 월드와이드 앨범 차트에서 3일 연속 정상을 차지했다. '춤 (CHOOM)' 뮤직비디오 역시 4400만뷰를 돌파했으며 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 올라 4일째 왕좌를 지키며 인기 몰이 중이다.
moonddo00@newspim.com