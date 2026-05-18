베이비몬스터 '춤' 뮤비, 1억뷰 돌파…통산 16번째

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트 그룹 베이비몬스터 신곡 '춤(CHOOM)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했다.

18일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니 3집 타이틀곡 '춤' 뮤직비디오가 이날 오후 2시50분께 유튜브 조회수 1억 회를 넘었다. 이는 지난 4일 공개된 지 약 14일 만의 기록이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 베이비몬스터의 미니 3집 타이틀곡 '춤(CHOOM)' 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2026.05.18 alice09@newspim.com

'춤' 뮤직비디오는 역동적인 동작들로 구성된 포인트 안무, 댄서들과 함께한 대규모 군무 씬 등 곡명에 걸맞은 과감한 퍼포먼스를 완성도 높은 영상미로 담아내 호평을 받고 있다.

실제 이 뮤직비디오는 공개와 동시에 폭발적인 호응을 얻으며 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위로 직행, '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 올랐다. 또한 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트와 중국 최대 음원 사이트 QQ뮤직 MV 차트에서 1위를 차지하는 등 글로벌 팬들의 사랑을 받고 있다.

이로써 베이비몬스터는 1억 뷰 이상 영상을 총 16편 보유하게 됐다. 공식 채널 구독자는 최근 1200만 명을 돌파하며 K팝 걸그룹 최단 기록을 썼고, 누적 조회수는 84억 회를 넘어섰다.

베이비몬스터는 지난 4일 미니 3집 '춤 (CHOOM)'으로 컴백 후 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트 정상을 꿰찼고, 약 일주일 만에 75만 장(자체 집계 기준)의 판매고를 올리며 밀리언셀러 달성 청신호를 밝혔다.

이들은 오는 6월 서울을 시작으로 아시아, 오세아니아, 유럽, 북미, 남미 등 총 5개 대륙을 아우르는 두 번째 월드투어를 펼친다.

alice09@newspim.com