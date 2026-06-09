CGV, '케이팝 데몬 헌터스' 단독 재개봉…'싱어롱' 회차도 추가

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CGV는 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 공개 1주년을 기념해 오는 12일부터 14일까지 사흘간 극장 단독 재개봉한다고 9일 밝혔다. 지난해 전국 100여 개 CGV에서 진행한 특별 상영이 관객들의 높은 관심을 얻은 데 이어, 공개 1주년을 맞아 다시 한번 극장에서 선보이게 됐다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 K-POP 슈퍼스타 루미, 미라, 조이가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다. K-POP과 한국 문화 요소를 감각적으로 녹여낸 세계관, 개성 넘치는 캐릭터, 중독성 강한 음악으로 글로벌 팬들의 사랑을 받았다.

[사진=CGV]

이번 재개봉은 전국 30개 CGV에서 진행되며, 더빙판과 자막판을 모두 상영한다. 극장의 대형 스크린과 풍성한 사운드를 통해 작품의 음악과 액션, 화려한 비주얼을 한층 더 생생하게 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 영화 속 인기 OST를 관객들이 함께 따라 부르며 즐길 수 있는 싱어롱 상영회도 선보인다. 싱어롱 상영은 CGV용산아이파크몰, 왕십리, 영등포타임스퀘어, 동탄, 천안펜타포트, 아시아드에서 만나볼 수 있다.

CGV는 재개봉을 기념해 관람객에게 아누아 X 케이팝 데몬 헌터스 루미 마스크팩을 선착순 증정할 예정이다. 예매 및 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "'케이팝 데몬 헌터스'를 사랑해주신 관객들에게 극장에서 다시 한번 특별한 관람 경험을 선사하고자 이번 상영을 마련했다"며 "더빙과 자막 버전은 물론 싱어롱 상영까지 준비한 만큼 작품의 매력을 대형 스크린과 풍성한 사운드로 즐겨 보길 바란다"고 말했다.

jyyang@newspim.com