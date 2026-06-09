부산시, 초고층·복합시설 안전 점검 강화…종합 관리 체계 구축

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1457곳 합동 점검 338곳 보수 필요

시민 안전 확보 위한 관리 방안 마련



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 최근 잇따른 시설물 붕괴 사고를 계기로 시민 안전 확보를 위해 시설물 안전관리를 강화하고 집중 점검에 나선다.

시는 2026년 집중안전점검을 강화해 초고층 건축물과 지하연계 건축물, 사회적 약자 이용시설, 재난 취약시설, 백화점·대형마트 등 다중이용시설에 대한 합동점검을 실시한다고 9일 밝혔다.

부산시가 드론을 이용해 송도해안산책로 하부를 점검하고 있다.[사진=부산시] 2026.06.09

시는 지난 4월 20일부터 6월 19일까지 진행하는 집중안전점검 대상 1457곳에 대해 공무원, 공사공단, 민간전문가가 드론과 열화상카메라, 절연저항기 등 장비를 활용해 점검을 진행해 왔다. 지난 5일까지 4590명이 점검에 참여했다.

점검 결과 정밀안전진단이 필요한 시설은 3곳, 보수·보강이 필요한 곳은 338곳, 현지 시정이 필요한 곳은 404곳으로 나타났다. 시는 후속 조치를 관리·감독하고 오는 19일까지 합동점검을 이어갈 계획이다.

초고층 및 지하연계 건축물 79곳에 대한 점검도 오는 17일부터 19일까지 민간전문가와 함께 진행한다. 시와 구는 초고층 건축물 43개 동과 지하연계 건축물 36개 동을 대상으로 재난대응 체계와 방재시설 운영 실태 등을 확인하고 구는 별도 자체점검반을 오는 30일까지 운영한다.

노인복지시설 5곳, 노숙인시설 4곳, 장애인시설 2곳은 6월 중 전문가 합동점검을 실시한다. 옹벽 5곳, 지하차도 18곳, 체육시설 10곳은 6월 26일까지 사전점검을 진행하고 백화점과 대형마트, 공연시설, 청소년 이용시설 8곳은 6월 10일부터 26일까지 특별점검을 실시한다.

현장점검에서는 시설물 안전관리 실태와 비상체계 운영, 피난로 적정성 등을 중점 확인한다. 경미한 사항은 현장에서 즉시 개선하고, 시정이 필요한 사항은 보완이나 조치명령을 통해 개선할 방침이다.

박형준 시장은 "안전은 어떤 것과도 타협할 수 없는 최우선 가치"라며 "안전사고 우려시설에 대한 선제적 점검으로 시민이 안심할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com