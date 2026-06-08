서울북부보훈지청, 김구 탄생 150주년 '나의 소원 on-pack' 추진

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국민 생활 영역에서 역사적 가치 확산

[서울=뉴스핌] 이형섭 기자 = 서울북부보훈지청은 6월 한 달 간 김구 탄생 150주년을 기념하는 생활밀착형 홍보 캠페인 '나의 소원 on-pack'을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 캠페인은 호국보훈의 달을 맞아 국민들이 일상에서 김구 탄생 150주년의 의미를 되새길 수 있도록 소비재 제품 패키지를 활용해 개최된다.

백범 김구 탄생 150주년 기념 캠페인.[사진=서울북부보훈지청] 2026.06.08 onemoregive@newspim.com

김구 탄생 150주년 슬로건인 '나의 소원, 평화의 문화' 문구와 김구 선생의 일러스트, 주요 어록 등이 서울우유 제품에 담길 예정이다. 이를 통해 소비자들은 친숙한 우유를 소비하며 기념 메시지를 자연스럽게 접할 수 있다.

특히 이번 천연 캠페인은 기념행사 중심의 전통적 홍보에서 벗어나 국민의 생활 영역에서 역사적 가치를 확산시킨다는 점에서 의의가 있다. 대형마트와 편의점 등 전국 유통망을 통해 다양한 세대가 김구 선생의 독립정신을 보다 가까이에서 만날 기회가 될 것으로 기대된다.

이희정 지청장은 "김구 선생 탄생 150주년이 단순한 기념이 아니라 그가 꿈꿨던 나라와 독립운동의 가치를 일상 속에서 되새기는 계기가 되길 희망한다"며, "앞으로도 민관 협업을 통해 보훈문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.

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