'2026 KBOAT 경정 왕중왕전' 미사경정장서 16~18일 개최

올해 2회차부터 23회차까지 성적 기준으로 상위 12명 선수 출전

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경륜경정총괄본부는 '2026 KBOAT 경정 왕중왕전'이 오는 16일부터 18일까지 사흘간 미사경정장에서 열린다고 8일 밝혔다.

본부에 따르면 전반기 최강자를 뽑는 대회로 한 치의 양보 없는 명승부가 펼쳐질 전망이다. 이번 대회는 올해 2회차부터 23회차까지 성적을 기준으로 상위 12명의 선수가 출전하게 된다.

2025 KBOAT 경정 왕중왕전 경주 장면. [사진=국민체육진흥공단]

16일은 전초전 성격으로 12명의 선수가 2경주로 나누어 온라인스타트 경주를 펼친다. 선수 컨디션 모터보트와의 궁합 등을 실전을 통해 확인할 좋은 기회다. 본격적인 승부는 17일에 열리는 예선전이다. 예선전을 통해 6명을 선발하고 마지막 날인 18일에 대망의 결승전을 치르게 된다.

무엇보다 이번 대회의 최대 관심사는 '관록'과 '패기'의 정면충돌이다. 평균 득점 1위를 달리고 있는 심상철(7기, A1)을 중심으로 어선규(4기, A1), 손제민(6기, A1), 이동준(8기, A1) 등 베테랑들이 노련미를 앞세워 정상 탈환에 도전한다. 반면 지난 4월 스피드온배 우승자 박원규(14기, A1)를 비롯해 서휘(11기, A1), 김민준(13기, A1), 김완석(10기, A1), 조성인(12기, A1) 등 최근 큰 대회에서 두각을 보이는 젊은 강자들은 상승세를 무기로 세대교체를 노리고 있다.

가장 강력한 우승 후보는 역시 심상철이다. 심상철은 지난 4월 스피드온배 결승에서 5위에 그치며 후배 박원규, 김민준, 김도휘의 입상 장면을 씁쓸하게 지켜봐야만 했다. 여기에 지난 시즌에도 기대와 다르게 단 한 차례도 큰 대회에서 입상하지 못했다. 꾸준한 성적에도 불구하고 결정적 순간마다 아쉬움을 남겼던 만큼 이번 왕중왕전은 명예 회복을 위한 절호의 기회다.

출전 선수 중 가장 선배인 어선규 역시 우승에 대한 의지가 남다를 것으로 보인다. 지난 2024년 그랑프리 준우승, 2025년 왕중왕전 준우승 등 굵직한 대회에서 꾸준히 상위권 성적을 냈지만 최근에는 유독 우승과 인연을 맺지 못했다. 풍부한 경험과 노련한 경기 운영 능력을 앞세워 정상 탈환에 도전장을 내밀었다.

하지만 최근 흐름만 놓고 보면 젊은 강자들의 기세가 만만치 않다. 특히 스피드온배 챔피언 박원규는 심상철과 함께 예선전 1코스 배정이 유력한 선수다. 최근 상승세가 무서워 무난하게 예선전을 통과하고 결승전 우승도 충분히 가능해 보인다.

4월 스피드온배 준우승 김민준과 지난해 이 대회 우승자 김완석 역시 강력한 우승 후보군이다. 이 두 선수는 폭발적인 스타트, 과감한 선회 능력을 갖춘 만큼 결승 무대에 오르면 언제든 우승을 노릴 수 있는 전력이다.

이번 대회의 최대 복병은 서휘가 꼽힌다. 올해 기대 이상의 성적을 거두며 예선전에서 유리한 코스 배정이 예상되는 서휘는 강력한 스타트 능력을 앞세워 11기 대표 강자로 자리매김했다. 아직 큰 대회 우승 경험은 없지만 결승 무대에만 오른다면 첫 타이틀 획득도 충분히 노려볼 만하다는 평가다.

김도휘 역시 결코 간과할 수 없다. 지난해 말 그랑프리 6코스임에도 불구하고 우승을 차지했고 지난 4월 스피드온배에서도 3위를 차지해 유독 큰 무대에서 강한 면모를 보여주고 있다. 다만 평균 점수가 낮아 예선전 코스가 불리할 것으로 보여 예선 통과 여부가 관건이다.

전반기 최고의 별들이 한자리에 모인 이번 왕중왕전은 단순한 대상경주 이상의 의미가 있다. 베테랑들의 자존심 회복이냐 젊은 세대의 완전한 세대교체냐를 가늠할 무대이기 때문이다. 심상철과 어선규가 관록의 힘을 증명할지 박원규와 김민준, 김완석 등 신흥 강자들이 또 한 번 정상에 오를지 벌써 그 열기로 미사리 수면은 달아오르고 있다.

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