부산시 'AI 기반 공조부품 성능평가 인프라 고도화사업' 선정…108억 원 투입

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AI 기반 시스템 도입 시험·인증 강화

비용 절감과 시장 진입 속도 향상 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 공조부품 산업의 디지털 전환과 글로벌 규제 대응을 위해 기술 사업화와 해외 진출 지원을 목표로 한 AI 기반 성능평가 인프라 구축에 나선다.

시는 산업통상자원부의 '2026년 지역전략산업 기반고도화 사업' 공모에 '글로벌 시장대응 AI 기반 공조부품 성능평가 인프라 고도화 사업'이 선정됐다고 8일 밝혔다.

AI 솔루션 기반 인프라 고도화 웹이미지[사진=부산시] 2026.06.08

사업은 글로벌 환경규제 강화와 품질관리 디지털화에 대응해 공조부품과 청정공기 제품의 성능을 신속·정밀하게 검증할 수 있는 시험·평가 체계를 구축하는 데 목적이 있다. 2026년부터 2028년까지 3년간 총사업비 108억 원이 투입되며 국비 65억 원, 시비 28억 원, 민간 15억 원으로 구성된다.

부산테크노파크가 주관하고 부산시기계공업협동조합, 한국화학융합시험연구원이 참여한다.

이번 사업은 지역 주력 산업인 공조기계·부품 분야를 인공지능 기반 스마트 제조와 환경산업으로 전환하는 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰졌다. 그간 지역 기업들은 제조 경쟁력은 확보했으나 강화되는 국제 환경규제와 데이터 기반 품질관리 요구에 대응할 시험·인증 역량 확보가 과제로 지적돼 왔다.

시는 기존 청정공기 산업 및 산업단지 환경개선 사업을 통해 구축한 인프라를 활용해 기술 사업화와 해외 진출 지원을 병행할 계획이다.

주요 내용은 공조부품 성능평가 시스템 구축, AI 기반 간이측정 자율 측정 시스템 도입, 오염물질 현장 분석 및 관리 체계 구축 등이다. 글로벌 협력체계와 기술혁신 지원협의체를 운영하고 장비 활용 지원과 기술 서비스, 수출 연계 사업화 지원도 추진한다.

시는 이번 사업을 통해 기업의 시험·인증 비용과 기간을 줄이고 국제 규격 대응과 제품 신뢰성 확보에 기여할 것으로 보고 있다. AI 기반 데이터 분석을 활용해 제품 개발 기간 단축과 시장 진입 속도 개선도 기대하고 있다.

박동석 첨단산업국장은 "지역 중소기업이 기술개발 이후 시험·인증·사업화 단계에서 겪는 어려움을 해소하고 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 지원하겠다"라며 "이번 사업이 부산의 공조 기계·부품 산업을 인공지능(AI) 기반 스마트 공조·환경제어 산업으로 전환하고 산업 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com