NH투자증권 IMA 2호, 3시간 만에 1200억 완판

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신규자산 649억·법인 비중 66%

1호 대비 법인 고객 기반 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 5일, 종합투자계좌(IMA) 2호 상품인 'N2 IMA1 중기형 2호'가 지난 1일 모집 개시 후 약 3시간 만에 1200억원 전액이 소진됐다고 밝혔다. 3일간 예정됐던 모집기간을 당일 마감한 것으로, 지난 4월 1호(4000억원) 완판에 이어 흥행을 이어갔다.

이번 판매금액 중 66%에 해당하는 649억원이 외부에서 유입된 신규자산으로 집계됐다. 개인 고객 신규자산은 162억원, 법인 고객 신규자산은 487억원이었다.

고객 유형별로는 법인 비중이 66%, 개인이 34%였다. 1호 판매 당시 법인 55%, 개인 45%와 비교해 법인 비중이 확대됐다.

NH투자증권 사옥. [사진=NH투자증권]

자산 규모별로는 30억원 이상 초고액자산가(UHNW)와 10억원 이상 고액자산가(HNW)의 판매금액이 개인 판매금액의 32%를 차지했다. 이들의 인당 평균 가입금액은 일반 고객 대비 약 3배 수준이었다.

NH투자증권은 인수금융·ECM·DCM 등 IB 부문과 부동산금융·인프라금융 분야의 딜소싱 역량을 바탕으로, 기관투자자 중심으로 제공됐던 기업금융 투자기회를 IMA를 통해 리테일 고객에게 제공하고 있다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 "앞으로도 검증된 기업금융 자산을 기반으로 투자 자산을 선별하고, 고객 자금 모집 이전에 편입 자산을 사전에 구축하는 운용 원칙으로 경쟁력 있는 IMA 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com