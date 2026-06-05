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KPGA 선수권대회, 제네시스 G80 전동화 모델 17번 홀 홀인원 부상

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  • KPGA는 4일부터 7일까지 양산 에이원CC에서 열리는 제69회 KPGA 선수권 17번홀 홀인원 선수에게 제네시스 G80 전동화 모델을 부상으로 제공한다.
  • 17번홀은 길이 205~215야드 파3로 앞뒤좌우 벙커와 엘리베이티드 그린 탓에 짧지 않게 공략하는 것이 핵심이라 했다.
  • 제네시스는 홀인원 부상과 제네시스 포인트·대표 대회 개최 등으로 한국 남자 프로 골프 발전과 선수들의 해외 진출을 꾸준히 지원하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 이웅희 기자=홀인원을 하면 약 1억 원 상당 제네시스 G80 전동화 모델의 주인공이 될 수 있다.

지난 4일부터 오는 7일까지 경남 양산 에이원 컨트리클럽에서 열리는 '제69회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC'의 17번홀에서 홀인원을 최초로 기록하는 선수에게 약 1억 원 상당의 제네시스 G80 전동화 모델이 부상으로 주어진다.

총상금 16억 원, 우승상금 3억 2천만 원 규모의 이번 대회는 KPGA 투어 단독 주관 대회 중 최대 상금을 자랑한다. 모두 156명의 선수가 4라운드 72홀 스트로크 플레이로 우승컵을 놓고 치열한 경쟁을 벌인다.

[부산=뉴스핌] 이웅희 기자=제69회 KPGA 선수권대회 17번 홀에 전시된 제네시스 G80 전동화모델 [사진=KPGA] 2026.06.05 iaspire@newspim.com

홀인원 부상이 걸린 17번홀은 에이원컨트리클럽 서코스 6번홀로, 파3에 전장 205~215야드(대회 기간 기준)에 달하는 코스 내 가장 긴 쇼트 홀이다. 그린 앞 공간이 없어 정확한 샷이 요구된다.

이 홀의 가장 큰 함정은 그린 바로 앞에 도사린 깊이 3m의 깊은 벙커(일명 항아리 벙커)와 페널티 구역이다. 그린 좌우와 뒤편에도 벙커가 포진해 있어 사방이 함정이지만 공략의 핵심은 명확하다. 절대 짧지 않게 치는 것.

짧아서 앞에 그린 앞에 떨어지는 것이 가장 큰 사고가 되는 홀이기 때문에 안전한 미스를 고르자면 짧은 쪽보다 긴 쪽이 낫다. 그린 앞쪽에 핀이 꽂혀도 무리하게 핀을 직접 겨냥하기보다 그린 중앙이나 우측 공간을 활용하는 보수적 공략이 정석이다.

엘리베이티드 그린 성격이 강해 공을 굴려 올리기보다 캐리로 그린을 직접 넘기는 샷이 유리하다. 맞바람 상황에서는 한 클럽이 아닌 두 클럽까지도 과감하게 조정해야 한다. 길이로 압박하고 그린 앞 함정으로 실수를 유도하는 대표적인 챔피언십 홀이라 할 수 있다. 

홀인원 부상으로 제공되는 G80 전동화 모델(전시 차량 기준 가격 105,190,000원)은 제네시스를 대표하는 럭셔리 전기 세단이다. 사륜구동 기준 최고 출력 272kW, 최대 토크는 700Nm을 자랑한다.

1회 충전 주행 가능 거리는 최대 427km(복합 기준)이며 800V 초급속 충전 시 10%에서 80%까지 약 22~25분이면 충전 가능하다. 대회장에 전시되는 차량 번호판에는 'Electrified G80'으로 표기된다.

제네시스는 2018년부터 올해까지 9년 연속으로 KPGA 선수권대회 17번홀 홀인원 부상을 후원하고 있다. 단순한 홀인원 부상 후원을 넘어 한국 남자 프로 골프 발전을 위한 핵심 파트너 역할을 수행해 왔다.

2016년부터는 KPGA 투어 대상 포인트 제도인 제네시스 포인트를 후원하며 시즌 1위 선수에게 보너스 상금과 차량을 제공한다. 또 제네시스 포인트 1, 2위에게는 PGA투어와 DP월드투어 공동 주관 대회인 '제네시스 스코티시 오픈' 출전권을 부여해 국내 선수들의 해외 진출 기회를 확대하고 있다. 여기에 DP월드투어와 공동 주관 대회이자 KPGA 투어 메이저급 대회인 '제네시스 챔피언십'을 직접 개최하며 국내 투어 위상 제고에도 기여하고 있다.

포인트 제도 후원, 대표 대회 개최, 홀인원 부상 후원까지 이어지는 다방면 지원을 통해 제네시스는 한국 남자 프로 골프의 경쟁력 강화와 선수들의 국제 무대 진출에 꾸준히 힘을 보태고 있다.

KPGA 관계자는 "17번홀은 길이와 설계 모두 챔피언십 코스의 긴장감을 보여주는 대표적인 홀"이라며 "이 까다로운 홀에서 홀인원이 나올지 그리고 누가 약 1억 원 상당 전동화 세단의 주인공이 될지 큰 관심이 모아지고 있다"고 전했다.

iaspire@newspim.com

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