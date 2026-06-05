[LPBA] 과연 당구 여제...김가영, '역대 3위' 애버 3.125로 32강행

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하이원리조트 챔피언십 64강전 고은경에 25-7

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '당구 여제' 김가영(43·하나카드)이 역대급 애버리지를 앞세워 프로당구 통산 20승을 향해 질주했다.

김가영은 4일 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워에서 열린 2026-2027시즌 2차 투어 국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 64강전에서 고은경을 25-7로 완파했다. 단 8이닝 만에 25점을 채우는 가공할 만한 파괴력이었다. 앞서 열린 128강전에서 오수민을 25-2(18이닝)로 가볍게 돌려세운 데 이은 2연승이다.

64강전에서 김가영이 기록한 애버리지 3.125는 응우옌호앙옌니(3.571), 김세연(3.143)에 이은 LPBA 역대 세 번째 고기록이다. 자신의 종전 최고 기록(2.750)도 단숨에 갈아치웠다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김가영. [사진=PBA] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

3이닝까지 2득점으로 예열을 마친 김가영은 4이닝 5득점, 5이닝 하이런 7점을 몰아치며 승기를 잡았다. 8이닝 동안 공타는 단 한 차례에 불과할 정도로 무서운 집중력을 과시했다. 시즌 개막전 우승으로 통산 19승을 쌓은 김가영은 이번 대회에서 PBA 최초의 20승 고지와 LPBA 최초 누적 상금 10억 원(현재 9억 6113만원) 돌파를 정조준한다.

김가영의 강력한 대항마이자 개막전 준우승자 김민아(NH농협카드)는 최보람에게 20-22로 덜미를 잡히며 64강에서 탈락하는 이변의 희생양이 됐다. 김보미, 김진아, 임정숙, 백민주 등 우승 후보들도 대거 64강 문턱을 넘지 못하고 고배를 들었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스롱 피아비. [사진=PBA] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

'캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 경기 후반 5점 하이런을 폭발시키며 김명희에게 25-21 역전승을 거두고 32강에 안착했다. 이미래, 장가연, 정수빈, 한지은, 김세연 등 강호들도 무난히 32강행 티켓을 거머쥐었다.

대회 이틀 째인 5일에는 남자부 PBA 128강전과 격돌이 시작되는 LPBA 32강전이 이어진다.

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