[LIV] 김민규, 스페인 대회 1R 공동 4위…문도엽 공동 9위

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LIV 골프에서 활약하는 김민규(24)가 스페인 대회 첫날 맹타를 휘둘렀다.

김민규는 5일(한국시간) 스페인 안달루시아 소토그란데의 레알 클럽 발데라마(파71)에서 열린 LIV 골프 안달루시아(총상금 3000만 달러) 1라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 묶어 2언더파 69타를 쳤다. 김민규는 캐머런 스미스(호주), 세르히오 가르시아(스페인) 등 세계적인 강자들과 함께 공동 4위에 이름을 올렸다. 4언더파 67타로 공동 선두에 나선 티렐 헤튼(잉글랜드), 스콧 빈센트(짐바브웨)와는 단 2타 차이다.

올해 LIV 골프에 데뷔한 김민규는 앞선 8개 대회에서 공동 22위가 최고 성적일 정도로 부진하며 개인전 랭킹 54위까지 밀려 있었다. 그러나 이번 대회 첫날 정교한 아이언 샷과 정밀한 퍼트를 앞세워 까다로운 발데라마 코스를 완벽히 요리해 냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민규. [사진=KPGA] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

7번홀(파4)에서 샷건 방식으로 출발한 김민규는 첫 홀부터 보기를 범하며 불안하게 출발했다. 하지만 후반 들어 14번홀(파4)과 15번홀(파3)에서 벼락같은 연속 버디를 낚으며 반등했다. 이어 18번홀(파4)에서도 버디를 추가하며 기세를 올렸다. 1번홀(파4) 보기로 잠시 주춤했으나 5번홀(파4)에서 마지막 버디를 추가하며 기분 좋게 라운드를 마쳤다.

지난주 한국 대회에서 데뷔전을 치른 문도엽(35)은 이글 1개, 버디 2개, 보기 3개로 1언더파 70타를 적어내며 브라이슨 디섐보(미국)와 함께 공동 9위에 안착했다. 코리안 골프클럽의 주장 안병훈(35)은 1오버파 72타로 공동 19위에 자리했다. 이태훈(캐나다)은 공동 40위(3오버파), 송영한(35)은 공동 45위(4오버파)로 주춤했다.

코리안 골프클럽은 단체전에서 2오버파를 기록하며 선두 크러셔스 GC를 2타 차 뒤진 공동 2위에 올라 개인전과 단체전 동반 돌풍을 예고했다.

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