대한항공, 美 우수교육센터 후원… 글로벌 이공계 인재 육성 나서

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 4일 미국 의회에서 CEE와 글로벌 이공계 인재 육성 스폰서십을 체결했다.
- 대한항공은 이달부터 4년간 CEE 후원사로 참여해 RSI 선발 고교생에게 장학금을 지급한다.
- MIT 강연 등 항공 기술·R&D 교육을 지원하며 글로벌 이공계 인재 양성과 사회 환원을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 대한항공이 글로벌 이공계 인재 육성을 위해 미국 우수교육센터(CEE)를 후원한다.
5일 대한항공에 따르면, 조원태 한진그룹 회장은 4일(현지시간) 오전 미국 의회에서 토드 영(Todd Young) 미 상원의원(CEE 이사회 명예회원), 조앤 디제나로(Joann DiGennaro) CEE 회장 등 주요 관계자들을 만나 이 같은 내용을 담은 스폰서십을 체결했다.
미국 비영리단체인 CEE는 학업 분야에서 탁월한 성취를 보인 고등학생들에게 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 교육을 지원하고, 우수한 비즈니스 리더들과 네트워크 할 수 있는 기회를 제공한다.
이번 스폰서십에 따라 대한항공은 이달부터 향후 4년간 CEE 후원사로 활동한다. CEE 주관 연구과학연구소(Research Science Institute) 프로그램에 선발된 다국적 고등학생들에게 대한항공 명의의 장학금을 수여하며, 별도 선발된 고등학생들을 대상으로 보스턴 매사추세츠공대(MIT)에서 항공 기술·R&D 주제의 강연을 하는 등 글로벌 이공계 인재 육성을 지원한다.
대한항공 관계자는 "글로벌 네트워크 캐리어로서 항공을 비롯한 이공계 분야 인재 육성에 기여할 수 있을 것"이라며 "전 세계 우수한 학생들에게 대한항공을 접할 수 있는 기회를 제공하고 기업의 이익을 지속적으로 사회에 환원할 계획"이라고 밝혔다.
tack@newspim.com