대한항공, 취리히 노선 50주년 기념 787-10 투입

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 28일 취리히 취항 50주년을 맞아 다음달 2일부터 인천~취리히 노선에 보잉 787-10을 투입한다고 했다
- 대한항공은 27일 취리히에서 스위스 당국 및 공항 관계자 등 70여명이 참석한 가운데 취항 50주년 기념행사를 진행했다
- 보잉 787-10은 총 325석 규모 고효율 기종으로, 인천~취리히 노선은 하계 시즌 동안 주 3회 일정으로 운항된다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공이 스위스 취리히 노선 취항 50주년을 맞아 다음달 2일부터 보잉 787-10을 투입한다고 28일 밝혔다.
대한항공은 지난 27일 취리히에서 취항 50주년 기념행사를 열었다. 최정호 영업 총괄 부사장, 신우식 주스위스 대한민국 대사 대리, 스테판 그로스 취리히 공항 최고책임자 등 관계자 70여 명이 참석했다.
대한항공은 1976년 7월 14일 서울~취리히 노선에 첫 취항했다. 이후 양국 간 경제·문화 교류 확대에 기여해왔으며, 최근에는 스위스 연방철도(SBB)와 협력해 항공·철도 연계 서비스를 도입하는 등 현지 교통망과의 연결성을 강화했다.
투입되는 보잉 787-10은 기존 동급 항공기 대비 연료 효율이 우수하고 탄소 배출을 저감한 기종이다. 프레스티지클래스 36석과 이코노미클래스 289석 등 총 325석 규모로 운영된다.
올해 하계 시즌(3월 31일~10월 24일) 동안 인천~취리히 노선은 주 3회(화·목·토) 운항된다. 인천발 KE917편은 오전 11시 5분 출발해 같은 날 오후 5시 25분 취리히에 도착하며, 취리히발 KE918편은 현지 시각 오후 7시 30분 출발해 다음 날 오후 2시 10분 인천 도착 일정으로 운영된다.
kji01@newspim.com