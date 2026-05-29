대한항공·아시아나, '통합 비상탈출시범' 성공

2개 기종 투입해 협업 성과 확인

내달 인수합병 종합점검비행 실시



[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 올해 통합 항공사 출범을 앞둔 대한항공과 아시아나항공이 합동으로 다른 2개 기종을 동시 투입해 객실승무원의 안전 대응 역량을 종합 검증하는 첫 훈련을 완료했다. 양사 승무원이 동일한 수준의 비상 업무를 수행할 수 있는지 점검하고 실제 운항 환경에서의 협업 성과를 확인하는 데 초점을 맞췄다.

대한항공은 객실승무원의 안전 대응 역량을 검증하기 위한 비상탈출시범을 성공적으로 마쳤다고 29일 밝혔다. 이번 시범은 전날 오후 서울 강서구 본사와 객실훈련센터에서 국토교통부 항공안전감독관 입회 하에 실시됐다. 현장에는 우기홍 대한항공 대표이사 부회장을 비롯한 양사 경영진과 임직원, 정부 관계자 총 200여 명이 참석했다.

대한항공 객실훈련센터에서 구명정 탑승 시범을 진행하는 모습. [사진=대한항공]

검증에는 아시아나항공이 보유하지 않은 보잉 787-9와 보잉 737-900 기종이 활용됐다. 훈련에는 양사 객실승무원 각 14명씩 총 28명이 참여했으며 대한항공 운항승무원 8명이 지원에 나섰다. 객실훈련센터에서는 비상착륙·착수 장비 구술 심사와 구명정 탑승 시범이 진행됐다. 승무원들은 장비 사용 능력과 비상착수 이후 생존·구조 요청 절차를 수행했다.

이어 본사 격납고에서는 실제 항공기를 통한 기종별 비상탈출시범이 전개됐다. 보잉 737-900 기종에서는 이륙 활주 중 엔진 화재가 발생하는 상황을 설정해 출입문 개방 및 승객 탈출 유도 절차를 점검했다. 보잉 787-9 기종에서는 하와이 호놀룰루 국제공항 도착 전 양쪽 엔진이 고장 나 바다에 비상착수하는 가상 시나리오에 맞춰 탈출 절차를 이행했다.

대한항공은 내달 2일과 4일, 8일 등 총 세 차례에 걸쳐 국토교통부 주관 '인수합병 종합점검비행'도 실시할 계획이다. 점검 대상은 보잉 737, 에어버스 321·330·350, 보잉 777 등 총 5개 기종으로 김포~광주 등 3개 노선 왕복 10개 구간으로 운영된다. 승무원은 양사 혼합 편조 방식으로 탑승하며 항공안전감독관이 동승해 엔진 화재 등 다양한 비상 상황 시나리오에 대한 대응 능력을 점검한다.

대한항공 관계자는 "이번 시범으로 양사 승무원이 통합 운영 환경에서도 안정적으로 대응할 수 있는 기반을 확인했다"며 "대한항공은 통합 항공사 출범 이후에도 안전을 최우선 가치로 두고 체계적인 훈련과 검증을 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com