최은옥 차관, 제5차 미래교육 차담회 개최...'K-교육' 확산 논의

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국립대 해외 진출·TOPIK 활용 등 영향력 확대

"과감한 투자·정부 협력 등 해외 진출 적극 추진"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최은옥 교육부 차관은 5일 정부세종청사에서 '세계의 미래를 선도하기 위한 K-교육'을 주제로 제5차 미래교육 차담회를 개최한다.

교육부는 최근 높아진 국제 교육 및 교육 협력 수요에 대응해 한국의 교육 발전 경험과 강점을 해외에 확산하고 전략적 파트너십을 강화하는 등 교육강국으로서의 국제적 위상 제고에 나서고 있다.

최은옥 교육부 차관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 인공지능(AI) 인재양성 추진단 회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그 결과 올해 처음으로 경북대와 충남대 등 국립대 2개교가 해외 대학과 업무협약을 체결하고 베트남과 우즈베키스탄에 진출했다.

베트남에서는 한국어능력시험(TOPIK)이 현지 대학입학시험에 활용되고 있으며 교육부가 개발한 한국어 교재가 국정교과서로 인정되는 등 한국 교육 체계의 해외 확산이 가시화되고 있다.

이번 차담회에는 대학 국제교육 관계자와 국제교육기관 관계자들이 참석해 한국 교육의 국제적 확산 방안을 모색한다. 아울러 우수한 해외 인재 유치를 위한 정부 지원 방안에 대해서도 논의할 예정이다.

최은옥 차관은 "한국의 우수한 교육 체계에 대한 국제적 수요가 높아지고 있는 만큼 과감한 투자를 통해 한국 교육의 확산을 지원해야 한다"며 "교육부는 현장의 애로사항을 과감하게 개선함과 동시에 각국 정부와 협력하며 최선을 다해 다양한 케이(K)-교육의 해외 진출을 추진하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com