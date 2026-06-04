韩中商定扩大航权助推人员往来和经贸交流

纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国国土交通部4日表示，韩中两国上月27日至28日在首尔举行双边航空会谈，决定将客运航权由目前的每周608班增至664班，增加56班；货运航权由每周54班增至68班，增加14班。

仁川国际机场。【图片=纽斯频通讯社】

这是韩中自2019年以来首次就扩大双边航权规模达成一致。韩国政府表示，此次调整旨在为两国间国际航线增班提供基础保障，进一步促进经贸合作和人员交流。

数据显示，今年第1季度韩中航线旅客运输量约为439万人次，已超过新冠疫情前同期414万人次的水平。业内指出，新增航权正式投入前还需经过航空公司航权分配、航班时刻协调、运营许可审批等程序。

根据协议，仁川至中国多个主要城市航线将获得新增运力。其中，仁川至北京航线每周班次将由45班增至52班；仁川至上海航线由56班增至63班；仁川至广州航线由21班增至28班；仁川至大连航线由21班增至28班；仁川至成都航线由14班增至21班；仁川至哈尔滨航线也将由14班增至21班。

除首尔仁川机场外，韩国地方机场飞往中国主要城市的航权规模也将同步扩大。韩国地方机场与中国北京、上海以外城市之间的专属航权将由每周87班增至101班，增加14班。相关城市包括广州、成都、深圳、重庆、昆明、西安、乌鲁木齐、哈尔滨、沈阳和延吉等10个城市。

在货运领域，双方还同意新增每周14班连接韩中主要货运枢纽机场的货运航权。调整后，韩国与中国货运枢纽机场之间的货运航权将由覆盖10个机场、每周54班扩大至覆盖12个机场、每周68班。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社