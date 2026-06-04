금산군 '농촌리브투게더' 본격화…모듈러 주택 설치 시작

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 농촌 정주여건 개선을 위한 '충남형 농촌리브투게더' 사업을 본격 추진하며 모듈러 주택 설치에 들어갔다.

금산군은 올해 1월 착공한 농촌리브투게더 사업이 현재 전체 공정률 20%를 기록하고 있으며, 최근 모듈러 주택 2개 동 설치 작업을 시작했다고 밝혔다.

금산군 충남형 농촌리브투게더 공사 현장. [사진=금산군] 2026.06.04 gyun507@newspim.com

군은 그동안 부지 정비를 위한 토공사와 건축물 기초 콘크리트 공사를 대부분 마무리했으며 본격적인 주택 조성 단계에 돌입했다.

농촌리브투게더 사업은 농촌 지역의 주거환경을 개선하고 청년층과 귀농·귀촌 인구 유입을 촉진하기 위해 추진되는 사업이다. 사업을 통해 단독주택 21호가 공급될 예정이다.

특히 공장에서 주요 구조물을 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 모듈러 공법을 적용해 시공 기간을 단축하고 균일한 품질 확보와 안전성 향상 효과를 기대하고 있다.

금산군은 올해 말 준공을 목표로 공정을 진행 중이며 준공 이후에는 임대주택 형태로 운영할 계획이다. 입주자 모집은 오는 9월부터 시작될 예정이다.

군은 이번 사업이 농촌지역 주거 안정과 생활인구 확대에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

금산군 관계자는 "농촌리브투게더 사업은 청년과 귀농·귀촌 가구의 안정적인 정착 기반을 마련하기 위한 사업"이라며 "준공까지 안전관리와 품질관리에 만전을 기해 차질 없이 사업을 추진하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com