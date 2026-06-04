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한국관광공사, BTS 부산 콘서트 열기→지역관광 활성화로 연결

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AI 핵심 요약

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  • 한국관광공사가 6월 BTS 부산 콘서트 전후 마케팅을 펼쳤다.
  • 부산과 인근 지역 관광상품을 네이버·플랫폼과 함께 알렸다.
  • VISIT KOREA·홍보부스·안내서비스로 외국인 편의를 높였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 BTS 부산 콘서트(6.12~13) 전후로 진행되는 'BTS 더 시티 아리랑 - 부산'을 계기로, 외국인 관광객의 발길이 부산을 넘어 인근 지역까지 확대될 수 있도록 대대적인 온오프라인 마케팅을 펼친다.

공사는 6월 한 달간 네이버, 여행업계 등과 협업해 부산 및 인근 지역 매력을 집중 조명한다. 네이버지도에서 외국인을 대상으로 주요 핫플레이스를 홍보하는 '비 로컬(BE LOCAL) 캠페인'과 연계해 부산 주요 관광명소 10곳을 선보인다. 클룩(KLOOK), 케이케이데이(KKDAY), 놀유니버스(NOL UNIVERSE) 등 온라인 플랫폼과 함께 부산 및 인근 지역 여행상품 특별 기획전을 운영하고, 하나투어 ITC와 협업해 기존 서울·평창 중심 BTS 테마상품의 코스도 부산까지 방문하도록 확대한다.

방탄소년단, 고양 콘서트 [사진=빅히트 뮤직]

해외 팬들의 여행 정보 접근성과 편의성도 강화한다. 한국관광 통합플랫폼 VISIT KOREA 웹·앱에 부산관광 특별 페이지를 개설해 부산 관광지와 안전 및 교통 정보를 종합 안내한다. 공사 해외지사 SNS를 통해 코스, 입국 절차, 결제수단 등 여행 정보를 온라인으로 홍보하고, 글로벌 인플루언서에게는 K-컬처·관광·푸드 체험 바우처와 촬영 코스 추천 등 밀착형 컨시어지 서비스도 지원한다. 또한, 김해국제공항 입국객 대상 홍보 부스를 운영하며, 1330 관광통역안내 서비스에 콘서트 전용 매뉴얼을 도입해 외국인 불편 사항을 실시간으로 해결할 방침이다.

공사는 부산광역시 주관 관광객 환대 거점에도 함께 한다. 오는 21일까지 부산역 유라시아플랫폼 웰컴센터를, 콘서트 기간에는 아시아드주경기장 외부 광장 관광홍보관을 통해 지역관광 여행상품을 소개한다. BTS 뮤직비디오에 등장해 화제를 모은 태극부채도 활용해 글로벌 팬들의 발길을 모을 예정이다.

한여옥 국제관광콘텐츠실장은 "대형 한류 이벤트는 방한 외국인의 지역 방문을 유도할 수 있는 최적의 기회"라며, "민간업계 및 지자체와의 긴밀한 협업을 통해 해외 팬들의 관심이 지역관광까지 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.

 

jyyang@newspim.com

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