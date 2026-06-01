문체부, 김해공항서 'BTS 부산 공연맞이' 2주간 외국인 웰컴 행사

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국관광공사, 한국방문의해위원회와 함께 6월 1일부터 14일까지 김해국제공항에서 외국인 관광객 환영·환송 행사를 진행한다.

올 3월 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 공연에 서울 명동을 찾은 아미(BTS 팬덤)와 관광객들. [사진= 뉴스핌 DB]

이번 행사는 상반기 '환영주간'의 일환이다. 이번 김해공항 행사는 외국인 관광객의 부산 방문 증가와 BTS 월드투어 'ARIRANG' IN BUSAN(6월 12~13일) 개최를 고려해 추가로 마련됐다.

김해공항 1층 입국 동선에는 환영 부스가 설치된다. 다국어 관광 안내와 지역 관광 정보 제공, 지역 테마관광상품 현장 예약 행사가 진행되며, 부스를 방문한 외국인 관광객에게는 웰컴카드, 한국관광지도, 기념품, K-푸드 등으로 구성된 환영 꾸러미(웰컴키트)를 증정한다.

2층 출국장 인근에서는 전광판을 통해 환송 이미지를 송출하고, 출국하는 외국인 관광객에게 굿바이 카드와 한국 전통문화 소재 기념품을 선물한다.

온라인 연계도 이뤄진다. 8개 외국어를 제공하는 한국 관광 해외 홍보 플랫폼 '비지트코리아'를 통해 BTS 관련 부산 명소를 소개하는 'ARMY를 위한 부산 관광 안내', 혼잡 예상 지역과 이동 통제 구간을 알리는 '세이프티 트래블 가이드라인', 전국 지역별 명소·음식·숙박·행사 정보를 담은 '익스플로러 로컬 어트랙션' 등 콘텐츠를 웹·앱·SNS로 전파한다. 웰컴카드와 굿바이카드에 새겨진 QR코드를 통해서도 지역 관광콘텐츠를 안내한다.

문체부 강정원 관광정책실장은 "올해 1월부터 4월까지 방한객이 역대 최다를 기록하는 등 고무적 성과가 이어지고 있다"며 "부산을 비롯한 지역 곳곳으로 외국인 관광객의 여정이 뻗어나가고 방한 관광의 양적·질적 성장이 지속될 수 있도록 관광 기반 확충, 수용 태세 제고, 홍보 강화 등 다각적인 방안을 추진하겠다"고 말했다.

김대현 문화체육관광부 제2차관이 29일 부산시청에서 열린 지방공항 연계 지역 관광 활성화 협력 포럼에서 기념촬영을 하고 있다.[사진= 문체부]

fineview@newspim.com