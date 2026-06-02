'AI 혁명 아이콘' 젠슨 황, '유퀴즈' 뜬다…첫 예능 토크쇼 출연

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아 창립자 겸 CEO 젠슨 황이 6월 중 tvN 예능 유퀴즈에 출연한다.
- 젠슨 황은 엔비디아를 생성형 AI 핵심 기업으로 키운 인물로 한국을 글로벌 AI 파트너로 강조해왔다.
- CJ ENM은 그의 성장 스토리와 AI 통찰을 담은 이번 방송에 대한 관심을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 생성형 AI 시대를 이끄는 글로벌 기업 엔비디아의 창립자 겸 CEO 젠슨 황이 tvN 유 퀴즈 온 더 블럭에 출연한다.
엔비디아 창립자 겸 CEO인 젠슨 황은 그래픽 칩 기업으로 출발한 엔비디아를 생성형 AI 시대의 핵심 기업으로 성장시킨 주역이다. 기술, 경영 양면에서 영향력을 인정받은 성공한 창립자임은 물론, 산업의 판을 바꾼 시대의 설계자로 평가받는다.
젠슨 황의 한국을 향한 각별한 행보도 연일 화제다. 한국을 글로벌 AI 생태계의 주요 파트너로 언급하고, 식문화를 비롯한 한국의 문화를 자연스럽게 즐기며 남다른 친근감을 보여왔다.
글로벌한 영향력과 존재감을 지닌 그가 첫 예능 토크쇼 무대로 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 선택한 가운데, 예상을 뛰어넘는 행보를 이어온 젠슨 황이 이번 방송에서 어떤 특별한 순간을 선보일지 기대가 모아진다.
CJ ENM 남승용 경영 리더는 "젠슨 황의 특별한 행보에 '유 퀴즈'가 함께하게 되어 기쁘다. 접시 닦던 소년에서 세계 시총 1위 기업 CEO가 되기까지 치열함, AI 시대의 흐름을 읽고 미래를 내다본 통찰, 미래 사회 인재상 등 그의 인생 이야기가 펼쳐질 '유 퀴즈'에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.
젠슨 황이 함께하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 6월 중 방송될 예정이다.
moonddo00@newspim.com