대구시, 2025년 기준 경제총조사 본격 실시

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시는 1일부터 7월 22일까지 2025년 기준 경제총조사를 실시했다
- 대구 지역 종사자 5인 이상 15만6천개 사업체를 대상으로 온라인·현장·전화조사를 병행했다
- AI·로봇·스마트공장 등 AX 시대 변화를 반영한 38개 항목을 조사해 2026년 12일 잠정 공표한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 지난 1일부터 '2025년 기준 경제총조사'를 본격 실시한다고 2일 밝혔다. 이번 조사는 온라인을 통한 조사부터 시작해 오는 12일부터 현장조사로 이어지며, 최종적으로 7월 22일까지 진행된다.
경제총조사는 한국의 모든 사업체를 대상으로 5년 주기로 실시되는 국가 지정통계로, 산업구조, 고용, 매출 등 경제활동 전반에 대한 정보를 수집하는 중요한 작업이다. 이 조사는 국가 및 지역의 경제정책 수립, 지역내총생산(GRDP) 산정 등에 필요한 기초자료로 쓰인다.
조사 대상에는 종사자 5명 이상인 사업체들이 포함되며, 총 15만 6천 개 사업체가 조사되는데 이는 대구 전체 사업체의 약 47%에 해당한다. 전수조사를 거치는 9만 6천 개와 표본조사 대상으로 선정된 6만 개 사업체로 나뉜다.
온라인조사는 1일부터 30일까지 진행되며, 사업체는 PC나 모바일을 통해 참여할 수 있다. 현장조사는 12일부터 22일까지 조사원이 직접 사업체를 방문하여 면접 방식으로 실시된다.
면접 및 온라인조사에 참여하기 어려운 사업체를 위해서는 전화조사가 병행되며, AI 기반 콜센터를 운영하여 조사 안내와 문의도 받을 예정이다. 이번 경제총조사는 인공지능 대전환(AX) 시대에 맞춰 ▲인공지능(AI) 활용 ▲로봇 도입 ▲스마트공장 운영 ▲무인매장 운영 등 변화를 반영한 38개 항목을 조사한다.
결과는 자료 처리 및 분석을 거쳐 2026년 12월 잠정적으로 공표되며, 각종 통계의 모집단 자료, 경제 및 산업 정책 수립의 기초자료로 활용될 것이다. 또한 기업, 연구기관, 학계 등 다양한 분야에서도 폭넓게 사용될 예정이다.
오준혁 대구광역시 기획조정실장은 "경제총조사는 국가와 지역 경제 정책 수립의 근본이 되는 조사"라며 "조사된 모든 내용은 통계법에 따라 철저히 보호되니 사업체들의 적극적인 참여와 성실한 응답을 부탁드린다"고 말했다.
yrk525@newspim.com