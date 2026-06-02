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김동연 "민선8기 축적된 성과로 민선9기 도약 빈틈없이 준비해 달라"

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  • 김동연 경기도지사가 2일 도정 간부회의에서 민선9기 도약과 민생·안전 대책 강화를 당부했다.
  • 경기도는 중동 전쟁 대응 T/F 운영과 물가·유류비·수출기업 지원 등 비상경제 대책을 추진하고 있다.
  • 또 풍수해·폭염 대비 합동점검과 무더위 쉼터·물놀이 안전요원 확대로 여름철 재난안전 관리에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 민선 8기 4년 동안 축적된 성과를 바탕으로 다가올 민선 9기의 새로운 도약을 빈틈없이 준비하고 도민의 삶을 지키기 위한 민생·안전 대책에 만전을 기해달라고 당부했다.

김동연 경기도지사가 2일 오전 경기도청에서 도정 주요 간부회의를 주재하고 있다. [사진=경기도]

김 지사는 2일 오전 경기도청에서 도정 주요 간부회의를 주재하고 "민선 8기 4년은 여러분과 함께 '경기도가 바뀌면 대한민국이 바뀐다'라는 것을 증명해 온 보람차고 값진 시간이었다"며 이같이 말했다.

모두발언을 통해 공직자들의 헌신에 깊은 감사를 표한 김 지사는 "변화의 주역은 바로 경기도 공직자 여러분이다. 남다른 책임감과 창의성 열정으로 1420만 도민의 삶을 변화시켜 왔다"라며 "그런 우리 공직자들의 역량이 새로운 민선 9기 당선자와 함께 경기도 발전과 도민들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 함께 노력해달라"고 당부했다.

그러면서 "인수위가 가동되면 당선자가 갖고 있는 비전과 정책, 공약이 임기 초반부터 원활하게 추진될 수 있도록 아낌없는 지원 체계 구축을 당부드린다"며 "민선 8기의 결실이 민선 9기에서 도약으로 이어질 수 있도록 아름다운 바통 터치를 완성해 주기 바란다"고 강조했다.

이날 회의에서는 중동 사태 관련 비상경제 대응 현황과 풍수해 및 폭염 등 여름철 안전관리 대책 민선9기 출범 준비계획 등이 논의됐다.

경기도는 지난 3월 8일부터 중동 전쟁 대응 전담조직(T/F)을 구성해 운영 중이다. 고유가 대응과 관련해 도는 현재 섬유·배달포장용기와 건설자재, 농자재 현황 등을 모니터링하며 지원 방안을 모색 중이다.

경기도는 도와 시군 공공기관 등에서 발주하는 건설공사의 경우 물가변동분을 원가에 반영하도록 관련 기관에 협조 요청을 했다. 또 계약 금액을 조정하고 기성금을 우선 지급하는 방안도 활용하도록 했다.

유류비 급등으로 어려움을 겪고 있는 버스 업체에 대해서는 보조금 선집행 같은 간접접 재정지원으로 재정부담을 완화시키도록 했다.

기업지원을 위해서는 민관합동 수출애로 통합지원센터를 운영하며 기업들의 애로 해소를 지원하는 한편 수출 중소기업을 위해 물류비 지원 규모를 최대 500만 원에서 700만 원으로 확대했다. 자금지원을 위해서는 69개 기업에 3억 원 가량의 긴급 신용보증료를 지원하고 중동 진출 수출입 기업을 대상으로 600억 원 규모의 특별경영자금을 지원한다.

민생 안정 대책으로는 물가안정을 위해 지방공공요금 동결 기조를 유지하며 농어업용 면세유와 무기질 비료에 구입비를 1차 추경 예산을 통해 지원하고 있다.

김동연 경기도지사가 2일 오전 경기도청에서 도정 주요 간부회의를 주재하고 있다. [사진=경기도]

풍수해 등 여름철 안전관리를 위해 도는 도와 시군, 민간 합동 재해예방대책 전담조직(T/F)를 2월부터 구성하고 8개 분야 5만4313개 시설에 대한 민관 재난안전지킴이 합동점검을 완료했다.

폭염 대비를 위해서는 폭염기간 동안 합동전담팀을 운영하며 전체적인 상황을 관리하고 아파트 미디어보드 4만 대와, G-버스 TV 1만6천 대 등 생활접점 매체를 통해 폭염대응 행동요령을 집중 홍보할 방침이다. 도는 지난 달 도와 시군 무더위 쉼터 8,769개소에 대한 점검을 완료했다.

이밖에도 도는 기후재해로 건강피해를 입은 도민들을 위한 기후보험에 대한 집중홍보를 하고 보험금이 차질없이 지급되도록 관리하기로 했다. 또 물놀이 안전사고 예방을 위해서도 안전관리요원을 지난해 302명에서 올해 400명으로 확대 배치하며 선제적 조치를 완료한 상태다.

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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