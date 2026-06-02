[6·3 지선 전남광주] 통합시장 여야 후보, 지선 D-1 막판 표심 총력

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시장 여야 후보들이 2일 막판 총력유세에 나섰다
- 민형배·이정현 후보는 광주와 전남 일대를 돌며 표심 결집에 주력했다
- 이종욱·강은미·김광만 후보도 광주·전남 곳곳에서 유세와 기자회견을 이어갔다
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시장 여야 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞두고 막판 표심 잡기에 나서고 있다.
민형배 더불어민주당 의원은 2일 김광란 특별시의원 후보와 함께 광주 남부대 수영장 앞에서 아침 인사를 시작했다. 이른 시간에도 시설 이용객으로 북적였고 현장에서는 "이미 투표했다"며 반갑에 맞는 분위기였다는 후문이다.
민 후보는 이후 전남 구례·담양에서 잇따라 유세를 펼치며 동부권 표심을 다지고 함평천지배 파크골프대회 개회식에 참석한다. 오후에는 다시 광주로 돌아와 말바우시장에서 선거 운동을 펼치고 마지막으로 동명동 푸른길 일대를 걸으며 유권자를 만날 예정이다.
이정현 국민의힘 후보는 이날 오전 곡성에 들러 하루 일과를 시작하는 농부와 광주 산단 근로자와 인사를 나눴다. 광주송정역과 양동시장 일대에서는 골목경제 회복과 일자리 창출 등을 약속했다. 오후에는 광주 첨단지구, 상무지구, 충장로 등 청년과 직장인 밀집 지역을 순회하며 차량 유세를 펼친다. 이 후보는 "민주당 독점 정치에 긴장을 만들 수 있는 30%의 힘을 모아달라"고 호소하고 있다.
이종욱 진보당 후보는 광주 광산구 흑석사거리 유세를 시작으로 송정동·도산동·어룡동·동곡동·평동·삼도동·본량동 등을 돌며 표밭을 다졌다. 이어 당내 후보자와 함께 광주시의회에서 기자회견을 열고 '호남 정치 민주·진보 양날개론'을 내세웠다. 이 후보는 "시민의 삶을 바꾸는 정치 혁명의 시대를 열겠다"고 강조했다. 이후 광산구와 북구 곳곳을 돌며 막판 총력을 집중한다.
강은미 정의당 후보는 여수 석창사거리 방문을 시작으로 서시장, 순천 국민은행사거리 곳곳을 훑으며 얼굴 알리기에 열중한다. 오후에는 광주 서구와 광산구 일대를 돌고 수지구 롯데아울렛 사거리 집중 유세를 끝으로 일정을 마무리한다.
김광만 무소속 후보는 광주 하남산단 출근길 인사에 이어 호남대를 찾아 지지를 호소했다. 오후에는 전남 화순 열린도서관을 찾은 뒤 다시 광주 챔피언스필드와 전남대 후문을 방문한다.
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