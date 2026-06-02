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경기관광공사, 도내 세계 맛집 탐방 6곳...해외 여행지 느낌 완벽 체험

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  • 경기관광공사는 2일 경기도를 세계 미식 지도처럼 즐길 수 있는 이색 맛집들을 소개했다.
  • 과천·수원·안양·평택·안산·용인 등지에서 스페인·튀니지·프랑스·미국·우즈베키스탄·네팔 정통 음식을 현지 분위기와 함께 경험할 수 있다.
  • 비행기와 여권 없이도 합리적인 가격으로 세계 각국의 가정식과 길거리 음식을 여행하듯 즐길 수 있다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

본토 식재료와 전통 조리법에 현지인 셰프의 손맛이 어우러진 별미

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기관광공사는 도 전역이 다채로운 '세계 미식 지도'로 변모하고 있다고 2일 밝혔다.

공사에 따르면 안산 다문화음식거리의 우즈베키스탄 전통 요리 수원 대학교 앞의 튀니지 가정식까지 본토 식재료와 전통 조리법에 현지인 셰프의 손맛이 어우러진 메뉴들이 완벽하게 해외 여행지의 느낌을 체험할 수 있다. 

부담스러운 유류할증료 걱정은 잠시 접어두고 비행기 대신 가벼운 발걸음만으로 세계를 오갈 수 있다면 어떨까. 

여권 없이도 훌쩍 떠날 수 있는 가장 가깝고도 맛있는 세계로 당신을 초대한다.

과천 엘 올리보. [사진=경기관광공사]

◆ 스페인의 태양을 머금은 만찬...과천 엘 올리보

4호선 선바위역 인근에 자리한 엘 올리보는 스페인어로 '올리브 나무'를 뜻하는 정통 스페인 요리 전문점이다.

3층 규모의 매장은 외관은 물론 내부 인테리어까지 스페인 현지의 분위기를 고스란히 재현해 이국적인 매력을 물씬 자아낸다. 1층의 와인 셀러를 지나 2~3층 다이닝 공간으로 올라가면 마치 스페인의 고풍스러운 저택에 초대받은 듯한 기분을 느낄 수 있으며 신록이 우거지는 6월에는 운치 있는 테라스 좌석이 단연 인기를 끈다.

대표 메뉴는 넓은 팬에 오징어 먹물을 입힌 생쌀과 각종 해산물을 풍성하게 담아낸 스페인 전통 쌀 요리 '먹물 빠에야', 쫄깃한 문어와 부드러운 감자를 유기농 올리브오일과 피멘톤(스페인 훈제 파프리카 가루)으로 버무려 깊은 풍미를 낸 '뽈뽀 콘 파타타'다.

하루 다섯 끼를 먹는 스페인의 식문화답게 핀초스, 감바스 알 아히요, 깔라마리스 등 와인에 곁들이기 좋은 훌륭한 타파스(Tapas) 메뉴들도 다채롭게 준비되어 있다.

시그니처인 빠에야는 생쌀을 직접 조리하는 정통 방식을 고수해 완성까지 약 30분 정도가 소요된다. 하지만 이 기다림조차 즐거운 미식의 일부가 된다.

음료 잔에 이물질이 들어가는 것을 막기 위해 빵을 덮어두던 것에서 유래한 가벼운 '타파스'를 안주 삼아 먼저 즐기다 보면 여유롭고 풍요로운 스페인 현지의 식문화를 온전히 만끽할 수 있다.

※ 여행 Tip : 스페인 현지 보데가(스페인어로 와이너리 또는 양조장)에서 직접 테이스팅한 와인을 엄선해 직수입하는 만큼 스페인 요리와 조화를 이루는 와인을 함께 곁들여 봐도 좋다.

※ 연계 관광지 : K&L 뮤지엄, 렛츠런파크서울, 서울대공원

수원 벨라튀니지. [사진=경기관광공사]

◆ 합리적 가격으로 즐기는 쿠스쿠스...수원 벨라튀니지

수원 율전동 성균관대학교 인근에 위치한 벨라튀니지는 지중해와 북아프리카 미식을 아우르는 마그레브 지역 정통 요리 전문점이다.

매장으로 이어지는 지하 1층 계단을 따라 내려가면 이국적인 북아프리카 음악이 흐르며 마치 튀니지 현지 식당을 그대로 옮겨놓은 듯한 신비로운 분위기가 눈앞에 펼쳐진다. 이처럼 이국적인 매력 덕분에 내국인 학생과 교직원은 물론 외국인 유학생들에게도 인기가 높다.

대표 메뉴는 유럽과 아랍권의 조리 방식이 절묘하게 어우러진 쿠스쿠스와 타진 등 튀니지 전통 요리다.

듀럼밀을 잘게 빻아 만들어 유네스코 인류무형문화유산에도 등재된 '쿠스쿠스', 은근한 불에 장시간 뭉근하게 조리해 고기의 부드러운 식감을 살리고 양고기 특유의 향은 말끔히 잡아낸 스튜 요리 '양고기 타진'이 특히 인기를 끈다.

지난 2016년부터 튀니지 출신 셰프가 직접 문을 열어 주방을 책임지는 이곳은 대학가 상권에 맞춰 대부분의 메뉴를 만 원 이하로 책정하는 넉넉한 배려를 보여준다. 덕분에 손님들은 부담 없이 여러 가지 요리를 한 번에 주문해 북아프리카 미식의 다채롭고 이국적인 매력을 십분 경험할 수 있다.

※ 여행 Tip : 1인 셰프가 주방에서 직접 주문을 받고 동시에 조리를 시작해 손님이 많으면 음식이 나오기까지 여유롭게 기다릴 수 있어야 한다. 3명 이상인 경우 미리 예약후 방문을 추천한다.

※ 연계 관광지 : 일월수목원, 경기상상캠퍼스, 해우재

안양 르디쉬. [사진=경기관광공사]

◆ 동편마을에서 만나는 프랑스 가정식...안양 르디쉬

안양 동편마을 카페거리에 위치한 르디쉬는 프랑스 가정식을 기반으로 한 레스토랑으로 르크루제 냄비를 사랑하는 주인의 취향이 듬뿍 담겨있다.

매장은 아늑한 조명과 함께 주인이 직접 촬영한 프랑스 몽마르트르 언덕과 베르사유 궁전의 풍경 사진이 대형 액자로 걸려 있다. 마치 프랑스 현지 가정식 레스토랑을 옮겨놓은 듯한 분위기 덕분에 데이트 코스와 브런치 장소로도 인기가 높다.

대표 메뉴로는 계절 식재료로 깊은 풍미를 끌어내는 라따뚜이 등 프랑스 전통 가정식이다. 가지, 토마토, 파프리카 등 다채로운 채소를 뭉근하게 끓여낸 채소 스튜 '라따뚜이', 엔다이브(치커리류의 일종)를 구워 채소 본연의 단맛을 살린 '엔다이브 잠봉 그라탕'이 특히 인기를 끈다.

르디쉬는 전통의 맛에 얽매이지 않고 손님들의 입맛을 세심히 반영해 프랑스 가정식의 소박하면서도 정교한 매력을 십분 발휘한다.

※ 여행 Tip : 1인 셰프로 운영되는 만큼 휴무나 단축 영업이 있는 경우, 네이버 지도에 월별로 별도 공지가 올라오니 방문 전 반드시 확인하는 것이 좋다.

※ 연계 관광지: 동편마을카페거리, 안양예술공원

평택 크레이지윙스앤버거. [사진=경기관광공사]

◆ 캠프 험프리스 앞 '짙은 미국 감성'...평택 크레이지윙스앤버거

평택시 팽성읍 안중리 로데오 거리 초입에 위치한 크레이지윙스앤버거는 수제버거와 핫윙을 중심으로 미국식 패스트푸드 감성을 제대로 즐길 수 있는 맛집이다.

매장 내부는 각종 포스터와 네온사인과 미국 팝 음악이 더해져 현지 캐주얼 식당에 온 듯 자유롭고 활기찬 분위기를 만든다. 바로 인근에 주한미군 기지인 캠프 험프리스와 안중리 로데오거리는 다양한 국적의 방문객과 그만큼 다양한 각국의 음식점이 모여 독특하고 이국적인 분위기를 형성하고 있다.

양상추, 토마토, 피클, 양파 등 신선한 재료가 가득 들어간 버거에 패티 위로 녹아내린 치즈가 풍미를 더한다. 또 일부 식재료를 미국에서 직접 공수하거나 현지 식료품을 활용해 본토의 맛을 충실히 재현했다. 덕분에 이 곳에서의 식사는 그 자체가 하나의 이국적인 여행 경험이 될 것이다.

※ 여행 Tip : 영업시간은 금·토요일에는 24시간 운영되며 평일에도 새벽 3~4시까지 문을 열어 시간에 구애받지 않고 언제든 편리하게 방문할 수 있다.

※ 연계 관광지 : 안정리예술인광장

안산 후르셰다사마르칸트. [사진=경기관광공사]

◆ 실크로드의 향수를 이 곳에서...안산 후르셰다사마르칸트

후르셰다사마르칸트는 안산 다문화음식거리에서 우즈베키스탄 현지의 맛과 분위기를 생생하게 느낄 수 있는 음식점이다.

국민 대다수가 무슬림인 우즈베키스탄에서는 돼지고기는 사용하지 않고 양고기·소고기·닭고기 등을 주재료로 활용한 할랄푸드로 묵직하고 깊은 맛을 끌어낸다.

대표 메뉴로는 우즈베키스탄식 소고기 볶음밥 '오쉬'다. 사마르칸트 지역의 오쉬는 밥과 고기를 섞지 않고 층층이 쌓아 올려 담아내는 것이 특징으로 기름에 볶아낸 쌀과 고기의 풍미가 조화를 이룬다.

샤슬릭은 여러 향신료와 양념에 숙성한 고기를 꼬치에 끼워 숯불에 구워낸 요리로 또띠아에 싸 먹으면 색다른 맛을 즐길 수 있다. 삼사는 한입 베어 무는 순간 고소한 육즙이 입 안 가득 퍼지며 깊은 풍미를 전한다.

이곳에서는 주문할 때 밑반찬처럼 준비된 음식들을 직접 테이블로 가져와 보여주는 러시아·중앙아시아의 독특한 방식도 경험할 수 있다. 이때 채 썬 당근을 절여 만든 고려인식 당근 김치 '마르코프차'를 곁들이는 것을 추천한다.

아삭하고 새콤한 맛이 입안의 기름기를 씻어내, 마지막 한 입까지 물리지 않는 조화로움을 선사할 것이다.

※ 여행 Tip : 식당 바로 옆에서 우즈베키스탄 식료품점도 함께 운영하고 있다. 매장에서는 각종 향신료를 비롯해 우즈베키스탄 현지 식재료와 식품 등을 구매할 수 있어 작은 현지 시장을 둘러보는 재미도 느낄 수 있다.

※ 연계 관광지 : 화랑호수, 안산산업역사박물관, 경기도미술관

용인 퍼스트네팔히말라야. [사진=경기관광공사]

◆ 단국대에서 16년째 지켜온 네팔의 맛과 인심...용인 퍼스트네팔히말라야

퍼스트네팔히말라야는 용인 단국대학교 대학가에 위치한 네팔·인도 요리 전문점으로 네팔 포카라 출신 셰프가 16년째 동일한 가격 정책을 유지하며 운영하고 있다. 약 20년 전 한국에 정착한 그는 한국어에 능숙해 손님들에 메뉴 설명은 물론 추천 메뉴 안내까지 막힘이 없다.

식재료를 네팔에서 직접 공수하고 현지 셰프가 요리를 담당한다. 매장 내부 또한 네팔 전통 소품으로 꾸며져 있어 현지 식당에 온 듯한 분위기다.

인도 향신료인 마살라를 활용한 이 곳의 커리는 9가지 이상의 재료를 넣어 5시간 이상 끓여 그 깊이가 남다르다. 버터와 크림이 어우러진 버터 치킨 마크니 커리는 부드럽고 달콤한 풍미가 특징이며 주문 즉시 전통 화덕에서 구워내 쫄깃한 식감을 살린 난과 함께 먹으면 더욱 조화롭다.

또한 대학가에 위치한 이 곳은 주머니 사정 가벼운 학생들을 위해 무제한 밥 리필이 가능하고 바나나 라씨를 기본으로 제공해 높은 가성비 식당으로 입소문이 나 있다.

※ 여행 Tip : 서비스로 제공되는 바나나 라씨 외에도 보다 진한 농도의 망고 라씨를 함께 맛보는 것도 좋다. 라씨는 인도의 전통 요구르트 음료로 향신료가 풍부한 인도 요리와 특히 잘 어울리는 음료다.

※ 연계 관광지 : 석주선기념박물관, 보정동카페거리, 광교호수

1141world@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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