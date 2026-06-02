韩美启动跨部门协商机制 聚焦核潜艇与核能合作议题

纽斯频通讯社首尔6月2日电 韩美两国政府于2日至3日在首尔举行跨部门工作会议，就两国首脑此前达成的安全领域合作共识推进后续落实工作。

资料图：韩国外交部第一次官朴润柱（右）与美国国务院副国务卿艾莉森·胡克。【图片=纽斯频通讯社】

据外交部2日消息，此次会议于当天上午10时启动，由韩国外交部第一次官朴润柱和美国国务院负责政治事务的副国务卿艾莉森·胡克分别担任双方首席代表主持会议。

据介绍，会议重点讨论建造核动力潜艇、铀浓缩及乏燃料后处理权限、韩美造船产业合作等议题。考虑到相关议题之间关联度较高，且参与部门和工作人员存在交叉，双方决定以综合协商方式集中推进有关讨论。

韩方参会人员来自总统府国家安保室以及外交部、国防部、气候能源部、科学技术信息通信部、产业通商部和原子能安全委员会等部门；美方则由白宫美国国家安全委员会（NSC）、国务院、能源部及相关部门官员组成代表团与会。

外交部表示，此次会议原计划于今年年初举行，但受对美投资推进进度、地区局势变化以及双边合作议题协调等因素影响有所延后。双方认为，目前已具备开展实质性磋商的条件，因此将直接进入工作层面协商阶段。

会议期间，美方代表团还将同韩国外交与安全事务高级官员举行会谈。韩国外交部长官赵显计划3日与胡克举行会晤，就双边关系及地区安全等共同关心的问题交换意见。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社