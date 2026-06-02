경기도 '복지분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원' 공모사업 선정

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발달장애인 위한 인공지능 기반 심리케어 서비스 실증사업 추진

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 보건복지부 '2026년 복지분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원(AX-Sprint)' 공모사업에 최종 선정돼 발달장애인을 위한 인공지능(AI) 기반 심리케어 서비스 실증사업을 추진한다고 2일 밝혔다.

경기도가 보건복지부 '2026년 복지분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원(AX-Sprint)' 공모사업에 최종 선정돼 발달장애인을 위한 인공지능(AI) 기반 심리케어 서비스 실증사업을 추진한다. [사진=경기도]

도에 따르면 선정 과제는 '발달장애인 AI 행동분석 및 심리케어 서비스 플랫폼 개발'로 경기도는 전국 약 20대 1의 경쟁률 속에서 발표평가 대상(3배수)에 선정된 뒤 최종 선정됐다.

이 사업은 발달장애인의 행동·정서 위험을 인공지능 기반으로 조기 탐지하고 보호자와 현장 종사자의 대응을 지원하는 공공형 돌봄서비스 모델 구축을 목표로 한다.

총사업비 27억 4000만 원 규모의 2개년 사업이며 이 가운데 국비 19억 원이 지원된다.

경기도는 ㈜온앤온정보시스템을 주관기관으로 한국장애인개발원, 동국대학교 산학협력단, ㈜에이아이리더와 함께 컨소시엄을 구성해 사업을 추진한다.

주요 내용은 ▲AI 기반 행동·심리 분석▲정서위험 조기 탐지 및 대응 지원▲장애전문어린이집 대상 현장 실증▲데이터 기반 맞춤형 심리케어 서비스 개발 등으로 총 3개 기관 100명을 대상으로 시범 실증을 추진할 계획이다.

도는 이번 사업을 통해 발달장애인 대상 인공지능 기반 조기 대응체계를 구축하고 복지·보육 분야 공공 인공지능 서비스 모델을 마련해 시군 및 전국 확산 기반을 구축할 것으로 기대하고 있다.

고현숙 경기도 보육정책과장은 "인공지능을 활용해 발달장애인의 정서·행동 변화를 조기에 발견하고 현장 대응력을 높일 수 있는 공공서비스 모델을 구축하겠다"며 "현장 실증을 바탕으로 복지와 인공지능이 결합된 경기도형 돌봄서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com