[종합] 5월 물가 3.1% '껑충'…기름값·여행비 뛰며 2년 2개월만 최대

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데이터처, '2026년 5월 소비자 물가 동향' 발표

소비자물가지수 119.92…전년 대비 3.1%↑

석유류 24.2% 급등…휘발유·경유 3년10개월만 최대



[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 5월 소비자물가 상승률이 3.1%로 집계되며 2년 2개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 중동전쟁 영향으로 석유류 가격이 24% 넘게 뛰고, 국제항공료와 여행 관련 서비스 가격도 오르면서 전체 물가를 끌어올렸다.

2일 국가데이터처가 발표한 '2026년 5월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.92(2020=100)로 전년 동월 대비 3.1% 상승했다. 이는 2024년 3월(3.1%) 이후 2년 2개월 만에 가장 높은 상승률이다.

소비자물가 상승률은 중동전쟁 이전인 올해 1월과 2월 각각 2.0%를 기록한 뒤 3월 2.2%, 4월 2.6%로 상승폭을 키웠다. 5월에는 3.1%까지 오르며 3%대에 진입했다.

이번 물가 상승을 이끈 것은 석유류였다. 석유류 가격은 전년 동월 대비 24.2% 상승했다. 이는 2022년 7월 35.2% 이후 3년 10개월 만에 가장 높은 상승률이다.

품목별로 보면 휘발유는 23.1%, 경유는 33.3%, 등유는 21.7% 각각 올랐다. 휘발유와 경유도 2022년 7월 이후 3년 10개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했다.

석유류 가격이 뛰면서 공업제품 물가도 전년 동월 대비 4.2% 상승했다. 공업제품의 전체 물가 상승률 기여도는 1.40%포인트로 집계됐다. 이 가운데 석유류 기여도는 0.92%포인트였다.

반면 가공식품 물가는 전년 동월 대비 0.8% 상승해 전월 1.0%보다 오름폭이 축소됐다. 국가데이터처는 최근 출고가 인하와 기저효과 등으로 가공식품 오름폭이 둔화됐다고 설명했다.

농축수산물 물가는 1년 전보다 2.2% 상승했다. 지난 2개월간 하락세를 보이다 3개월 만에 상승 전환했다. 지난해 5월 농축수산물 가격이 하락한 데 따른 기저효과와 최근 고온에 따른 일부 작물 출하량 감소가 영향을 미쳤다.

품목별로는 쌀(13.5%), 달걀(10.2%), 돼지고기(5.8%), 국산쇠고기(4.2%), 갈치(15.1%), 조기(14.6%) 등의 상승률이 컸다. 반면 무(-27.5%), 배(-17.8%), 양파(-18.5%), 양배추(-43.9%), 배추(-8.9%) 등은 하락했다.

신선식품지수는 전년 동월 대비 1.4% 하락했다. 신선어개는 5.7% 상승했지만 신선채소와 신선과실은 각각 4.9%, 2.8% 하락했다.

서비스 물가도 상승폭이 확대됐다. 서비스 물가는 전년 동월 대비 2.8% 올라 전월 2.4%보다 0.4%포인트 높아졌다. 공공서비스는 1.8%, 개인서비스는 3.7% 각각 상승했다.

개인서비스 가운데 외식 물가는 전년 동월 대비 2.6% 올랐다. 외식을 제외한 개인서비스 물가는 4.4% 상승해 전월 3.5%보다 0.9%포인트 확대됐다.

이재명 대통령이 설탕이 많이 함유된 식품과 음료에 건강증진부담금 부과를 제안한 가운데, 29일 서울 시내 대형마트를 찾은 소비자가 진열돼 있는 과자를 살펴보고 있다. 이번 취지는 비만·당뇨 등을 유발하는 설탕 섭취를 줄일 수 있도록 관련 부담금을 도입하고, 거둬들인 재정을 각 지역 및 건강보험 등에 사용하자는 의미다. 설탕 부담금은 2016년 세계보건기구(WHO)가 도입을 권고한 뒤 120여 개국에서 시행되고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

특히 국제항공료는 전년 동월 대비 33.5% 급등했다. 이는 데이터처가 소비자물가동향 조사를 시작한 이후 가장 높은 상승률이다. 해외단체여행비(26.3%), 승용차임차료(25.7%) 등 여행 관련 품목도 큰 폭으로 올랐다. 전월 대비로는 국내항공료가 31.1% 상승했다.

체감물가를 보여주는 생활물가지수는 전년 동월 대비 3.3% 상승했다. 이는 2024년 4월 3.6% 이후 2년 1개월 만에 가장 높은 상승률이다. 생활물가지수 가운데 식품은 2.1%, 식품 이외 품목은 4.2% 각각 상승했다.

물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가도 상승폭이 커졌다. 경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가인 식료품및에너지제외지수는 전년 동월 대비 2.5% 상승했다. 농산물및석유류제외지수도 2.5% 올랐다.

이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 "이번 달은 중동전쟁 영향으로 석유류 가격 상승폭이 크게 확대된 데다, 계절적으로 여행 관련 개인서비스 가격이 오른 점이 주요 상승 요인"이라고 설명했다.

그러면서 "아직 가공식품이나 외식 등 다른 분야까지 영향이 크게 확대된 것으로 보기는 어렵다"면서도 "공급측 요인이 시차를 두고 반영될 수 있는 만큼 하반기 흐름은 지켜볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com