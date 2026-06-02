[종합] 5월 물가 3.1% '껑충'…기름값·여행비 뛰며 2년 2개월만 최대

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처가 2일 5월 소비자물가동향을 발표했다
- 5월 물가는 3.1% 올라 2년 2개월 만에 최고였다
- 중동전쟁에 따른 석유·항공·여행비 급등이 주된 요인이었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소비자물가지수 119.92…전년 대비 3.1%↑
석유류 24.2% 급등…휘발유·경유 3년10개월만 최대
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 5월 소비자물가 상승률이 3.1%로 집계되며 2년 2개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 중동전쟁 영향으로 석유류 가격이 24% 넘게 뛰고, 국제항공료와 여행 관련 서비스 가격도 오르면서 전체 물가를 끌어올렸다.
2일 국가데이터처가 발표한 '2026년 5월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.92(2020=100)로 전년 동월 대비 3.1% 상승했다. 이는 2024년 3월(3.1%) 이후 2년 2개월 만에 가장 높은 상승률이다.
소비자물가 상승률은 중동전쟁 이전인 올해 1월과 2월 각각 2.0%를 기록한 뒤 3월 2.2%, 4월 2.6%로 상승폭을 키웠다. 5월에는 3.1%까지 오르며 3%대에 진입했다.
이번 물가 상승을 이끈 것은 석유류였다. 석유류 가격은 전년 동월 대비 24.2% 상승했다. 이는 2022년 7월 35.2% 이후 3년 10개월 만에 가장 높은 상승률이다.
품목별로 보면 휘발유는 23.1%, 경유는 33.3%, 등유는 21.7% 각각 올랐다. 휘발유와 경유도 2022년 7월 이후 3년 10개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했다.
석유류 가격이 뛰면서 공업제품 물가도 전년 동월 대비 4.2% 상승했다. 공업제품의 전체 물가 상승률 기여도는 1.40%포인트로 집계됐다. 이 가운데 석유류 기여도는 0.92%포인트였다.
반면 가공식품 물가는 전년 동월 대비 0.8% 상승해 전월 1.0%보다 오름폭이 축소됐다. 국가데이터처는 최근 출고가 인하와 기저효과 등으로 가공식품 오름폭이 둔화됐다고 설명했다.
농축수산물 물가는 1년 전보다 2.2% 상승했다. 지난 2개월간 하락세를 보이다 3개월 만에 상승 전환했다. 지난해 5월 농축수산물 가격이 하락한 데 따른 기저효과와 최근 고온에 따른 일부 작물 출하량 감소가 영향을 미쳤다.
품목별로는 쌀(13.5%), 달걀(10.2%), 돼지고기(5.8%), 국산쇠고기(4.2%), 갈치(15.1%), 조기(14.6%) 등의 상승률이 컸다. 반면 무(-27.5%), 배(-17.8%), 양파(-18.5%), 양배추(-43.9%), 배추(-8.9%) 등은 하락했다.
신선식품지수는 전년 동월 대비 1.4% 하락했다. 신선어개는 5.7% 상승했지만 신선채소와 신선과실은 각각 4.9%, 2.8% 하락했다.
서비스 물가도 상승폭이 확대됐다. 서비스 물가는 전년 동월 대비 2.8% 올라 전월 2.4%보다 0.4%포인트 높아졌다. 공공서비스는 1.8%, 개인서비스는 3.7% 각각 상승했다.
개인서비스 가운데 외식 물가는 전년 동월 대비 2.6% 올랐다. 외식을 제외한 개인서비스 물가는 4.4% 상승해 전월 3.5%보다 0.9%포인트 확대됐다.
특히 국제항공료는 전년 동월 대비 33.5% 급등했다. 이는 데이터처가 소비자물가동향 조사를 시작한 이후 가장 높은 상승률이다. 해외단체여행비(26.3%), 승용차임차료(25.7%) 등 여행 관련 품목도 큰 폭으로 올랐다. 전월 대비로는 국내항공료가 31.1% 상승했다.
체감물가를 보여주는 생활물가지수는 전년 동월 대비 3.3% 상승했다. 이는 2024년 4월 3.6% 이후 2년 1개월 만에 가장 높은 상승률이다. 생활물가지수 가운데 식품은 2.1%, 식품 이외 품목은 4.2% 각각 상승했다.
물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가도 상승폭이 커졌다. 경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가인 식료품및에너지제외지수는 전년 동월 대비 2.5% 상승했다. 농산물및석유류제외지수도 2.5% 올랐다.
이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 "이번 달은 중동전쟁 영향으로 석유류 가격 상승폭이 크게 확대된 데다, 계절적으로 여행 관련 개인서비스 가격이 오른 점이 주요 상승 요인"이라고 설명했다.
그러면서 "아직 가공식품이나 외식 등 다른 분야까지 영향이 크게 확대된 것으로 보기는 어렵다"면서도 "공급측 요인이 시차를 두고 반영될 수 있는 만큼 하반기 흐름은 지켜볼 필요가 있다"고 덧붙였다.
jongwon3454@newspim.com