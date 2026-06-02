문체부, 문화 ODA 세미나 개최…K컬처로 국제개발협력 새길 연다

건설·보건 넘어 문화 분야 첫 중점 분야 채택

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국국제문화교류진흥원과 함께 2일 서울 중구 스페이스에이드에서 '2026년 제1차 문화 분야 국제개발협력 세미나'를 개최한다.

문화체육관광부 정부세종청사 . [사진=뉴스핌 DB]

이번 세미나는 '문화, 공적개발원조(ODA)의 새로운 길을 묻다'를 주제로, 문화예술·콘텐츠·관광·체육 등 분야의 국제개발협력 실무자와 전문가들이 한자리에 모여 동향과 우수사례를 공유하고 향후 방향을 논의하는 자리로 마련됐다.

세미나 개최 배경에는 최근의 정책 변화가 있다. 문체부는 올해 5월 공포된 '국제문화교류진흥법' 개정을 통해 문체부 장관의 문화 분야 국제개발협력 추진 의무를 신설했다. 지난 2월 국제개발협력위원회가 발표한 '제4차 국제개발협력 기본계획(2026~2030년)'에서도 건설·보건 등 전통적 분야를 넘어 문화 분야가 처음으로 중점 분야로 채택됐다.

세미나는 두 개 분과로 나뉘어 진행된다. 분과 1에서는 문화 분야 국제개발협력의 동향과 추진 방향을 논의하고, 울란바타르 시립도서관 신축 등 해외 공공도서관 협력 사례와 협력국과의 소통을 통해 수요를 발굴한 사례들을 공유한다. 문화 분야 국제개발협력 실무 절차 설명도 이뤄진다. 분과 2에서는 전문가들이 협력국이 희망하는 개발협력사업을 함께 검토하고 효율적인 사업 추진을 위한 컨설팅을 제공한다.

문체부 김현준 국제문화정책관은 "K-콘텐츠와 한국 문화에 대한 세계적 관심이 높아지는 지금, 우리의 문화적 경험과 역량을 국제개발협력에 적극 활용하는 방안을 논의하는 뜻깊은 자리"라며 "K-컬처를 활용한 국제개발협력으로 협력국의 지속가능한 발전을 지원하고 국제사회와 상생하겠다"고 말했다.

문체부는 이번 세미나 논의 결과를 토대로 협력국 수요에 맞는 문화 분야 국제개발협력사업을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

fineview@newspim.com