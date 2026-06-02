"선물로 이어온 140년 우정"…한·프 수교 140주년 외교 유물 특별전 개최

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옹기주병·한불자전·정상 간 교환 선물 등 외교 유물 공개

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념해 양국이 주고받은 외교 선물과 기록물을 한자리에서 만날 수 있는 특별전이 열린다.

행정안전부 대통령기록관과 국가유산청 국립고궁박물관은 오는 3일부터 8월 2일까지 국립고궁박물관에서 특별전 '선물과 기록, 한국-프랑스 우정의 140년'을 개최한다고 2일 밝혔다. 전시는 8월 14일부터 9월 13일까지 대통령기록관으로 옮겨 이어진다.

[자료=행안부]

이번 전시는 1886년 6월 4일 체결된 조불수호통상조약을 계기로 시작된 양국 외교 관계의 역사를 조명하고, 대한민국 정부 수립 이후 이어져 온 우호 협력의 발자취를 정상 간 교환한 선물과 기록을 통해 소개하기 위해 마련됐다.

특히 우리나라 정상이 받은 선물뿐 아니라 주한 프랑스대사관의 협조를 통해 프랑스 측이 소장한 외교 선물도 함께 전시돼 양국 교류 역사를 보다 입체적으로 보여줄 예정이다.

전시는 총 5부로 구성된다.

1부 '조선과 프랑스의 만남'에서는 1851년 비금도에 표류한 프랑스 포경선 나르발호 선원 구조 과정에서 교환된 '옹기주병'과 최초의 근대식 한국어-프랑스어 사전인 '한불자전' 등을 선보인다.

2부 '조불수호통상조약의 체결과 동행의 시작'에서는 조약 원문과 수교 이후 양국 외교 관계를 보여주는 자료, 천주교 관련 유물 등을 전시한다.

3부 '조선 국왕과 프랑스 대통령의 선물 교환'에서는 프랑스 사디 카르노 대통령이 고종 황제에게 증정한 '백자 채색 살라미나 병'과 고종의 답례품인 '청자 대접' 등을 통해 당시 외교 문화를 소개한다.

4부 '대한민국 임시정부와 프랑스의 연대'에서는 일제강점기 시기 양국의 협력 관계를 조명하며, 5부 '이어지는 우정, 대한민국과 프랑스'에서는 양국 정상들이 교환한 은제 그릇, 도자기, 소반, 서한과 교류 영상 등을 통해 현대 외교의 모습을 보여준다.

전시 개막식은 2일 오후 국립고궁박물관에서 열린다. 김민재 행정안전부 차관과 허민 국가유산청장, 필립 베르투 주한 프랑스대사 등이 참석해 양국 수교 140주년의 의미를 되새길 예정이다.

김민재 행정안전부 차관은 "이번 전시가 양국 관계 140년의 의미를 국민과함께 나누고, 기록과 문화유산을 통한 국제 교류의 가치를 되새기는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 대한민국 외교와 세계 각국과의 교류 역사를 국민이 더욱 쉽고 깊이 공감할 수 있도록 다양한 전시를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com