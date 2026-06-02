트레디움, 인기 캐릭터 협업 '햄깅이 딸기 하이볼' 출시

AI 핵심 요약beta
- 트레디움이 2일 캐릭터 ‘햄깅’과 협업한 하이볼 신제품을 출시했다
- 햄깅이 딸기 하이볼은 키링으로 쓰는 캔 커버와 3종 굿즈 패키지를 적용했다
- 알코올 3% 딸기맛 저도주로 2030 여성 겨냥해 온·오프라인 편의 유통한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 주식회사 트레디움이 인기 캐릭터 '햄깅'과 협업한 신제품 '햄깅이 딸기 하이볼'을 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 전국 GS25 편의점과 이마트24를 비롯해 카카오톡 선물하기, 우리동네GS, 데일리샷 등 온·오프라인 채널을 통해 유통된다.
햄깅이 딸기 하이볼은 캐릭터 IP와 굿즈 요소를 결합한 패키지 디자인을 채택했다. 캔 전면에 캐릭터 디자인을 적용했으며, 제품 상단에는 키링으로 활용할 수 있는 전용 캔 커버를 부착했다. 해당 캔 커버는 개봉 후 음용 과정에서 탄산이 빠지는 것을 방지하고 이물질 유입을 막아주는 기능을 하며, 음용 후에는 키링 굿즈로 활용이 가능하다. 캐릭터 굿즈 디자인은 총 3종으로 구성됐다.
제품은 알코올 도수 3%의 저도주 타입으로 기획됐으며, 딸기 과즙의 풍미와 청량감을 살린 것이 특징이다. 트레디움 측은 핑크톤의 패키지와 캐릭터 디자인 요소를 결합해 편의점 인증샷이나 홈술·피크닉 콘텐츠에 익숙한 2030 여성 소비층을 겨냥했다고 설명했다.
트레디움 관계자는 맛뿐만 아니라 보는 재미와 소장하는 즐거움을 함께 담아내고자 했다며 향후에도 젊은 소비자층의 취향과 라이프스타일을 반영한 협업 제품을 지속적으로 선보이겠다고 전했다.
ohzin@newspim.com