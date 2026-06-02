트레디움, 인기 캐릭터 협업 '햄깅이 딸기 하이볼' 출시

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 주식회사 트레디움이 인기 캐릭터 '햄깅'과 협업한 신제품 '햄깅이 딸기 하이볼'을 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 전국 GS25 편의점과 이마트24를 비롯해 카카오톡 선물하기, 우리동네GS, 데일리샷 등 온·오프라인 채널을 통해 유통된다.

[사진=트레디움 제공]

햄깅이 딸기 하이볼은 캐릭터 IP와 굿즈 요소를 결합한 패키지 디자인을 채택했다. 캔 전면에 캐릭터 디자인을 적용했으며, 제품 상단에는 키링으로 활용할 수 있는 전용 캔 커버를 부착했다. 해당 캔 커버는 개봉 후 음용 과정에서 탄산이 빠지는 것을 방지하고 이물질 유입을 막아주는 기능을 하며, 음용 후에는 키링 굿즈로 활용이 가능하다. 캐릭터 굿즈 디자인은 총 3종으로 구성됐다.

제품은 알코올 도수 3%의 저도주 타입으로 기획됐으며, 딸기 과즙의 풍미와 청량감을 살린 것이 특징이다. 트레디움 측은 핑크톤의 패키지와 캐릭터 디자인 요소를 결합해 편의점 인증샷이나 홈술·피크닉 콘텐츠에 익숙한 2030 여성 소비층을 겨냥했다고 설명했다.

[사진=트레디움 제공]

트레디움 관계자는 맛뿐만 아니라 보는 재미와 소장하는 즐거움을 함께 담아내고자 했다며 향후에도 젊은 소비자층의 취향과 라이프스타일을 반영한 협업 제품을 지속적으로 선보이겠다고 전했다.

ohzin@newspim.com