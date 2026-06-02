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[2026WC] '홍명보호 상대' 체코 최종 명단 확정…190cm 고공 공격수 즐비

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  • 체코 축구대표팀이 1일 월드컵 최종 26인 명단을 확정했다
  • 자국 리그 출신 위주로 조직력을 강화하고 17세 소후레크를 전격 발탁했다
  • 시크·소우체크 등 장신 해외파가 합류해 높이와 파워가 한국의 최대 경계 요소다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 상대인 체코가 최종 26인 엔트리를 확정했다.

체코축구협회는 1일 공식 채널을 통해 예비 명단 29명 중 크리스토프 카봉고, 파벨 부하, 토마시 라드라 등 3명을 제외한 최종 명단을 발표했다. 미로슬라프 쿠베크 체코 감독은 프라하에서 열린 코소보와의 평가전에서 2-1 승리를 거둔 직후 선수단을 최종 확정했다. 쿠베크 감독은 "선수들을 탈락시키는 과정은 지도자 생활 중 가장 힘든 순간이었다"며 고심 끝의 결정임을 밝혔다. 체코는 오는 12일 멕시코 과달라하라에서 한국과 A조 조별리그 1차전을 치른다.

이번 체코 대표팀의 핵심 키워드는 '자국 리그 중심의 끈끈한 조직력'이다. 최종 명단 26명 중 60%가 넘는 17명이 체코 자국 리그 소속이다. 특히 리그 챔피언인 슬라비아 프라하 한 팀에서만 무려 10명이 발탁됐다. 다비드 도우데라, 토마시 홀레시, 다비드 지마, 루카시 프로보트, 모이미르 치틸 등 다수의 선수가 오랜 기간 한 클럽에서 호흡을 맞춰온 만큼, 짧은 준비 기간에도 강력한 팀워크를 발휘할 것으로 전망된다. 여기에 '17세 신성 미드필더' 후고 소후레크(스파르타 프라하)가 코소보전에서 성인 대표팀 데뷔전을 치른 뒤 깜짝 발탁돼 눈길을 끌었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 17세 신성 후고 소후레크. [사진=FIFA 홈페이지] 2026.06.02 psoq1337@newspim.com

유럽 빅리그에서 활약 중인 해외파 핵심 자원들도 전원 가세했다. 공격진에는 파트리크 시크(레버쿠젠)가 이름을 올렸고, 중원에는 주장 토마시 소우체크(웨스트햄)와 파벨 슐츠(리옹)가 포진했다. 수비진은 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴), 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치 등으로 구성됐다. 특히 부상 여파로 한동안 대표팀을 떠나있던 아담 흘로제크(호펜하임)가 11개월 만의 A매치 복귀전이었던 코소보전에서 1골 1기점으로 맹활약하며 건재함을 과시했다.

한국 수비진이 가장 경계해야 할 요소는 체코의 압도적인 '높이'와 '파워'다. 미드필더 소우체크(192cm)를 비롯해 간판 스트라이커 시크(191cm), 크레이치(191cm), 흘로제크(188cm) 등 공수 전반에 걸쳐 190cm 안팎의 장신 괴물들이 즐비하다. 세트피스와 측면 크로스를 앞세운 체코의 고공 공격은 홍명보호가 반드시 풀어야 할 숙제다. 2010 남아공 월드컵 당시 장신 군단 그리스를 2-0으로 완파했던 기억을 되살려 철저한 공중볼 대비책을 마련해야 한다. 체코는 미국 뉴저지로 이동해 과테말라와 최종 점검을 치른 뒤 월드컵 본선 여정을 시작한다.

[프라하 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=체코 축구 대표팀 선수들이 1일(한국시간) 코소보와의 친선 경기에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.1. psoq1337@newspim.com

◆ 2026 북중미 월드컵 체코 대표팀 최종 명단(26명)

▲ 골키퍼(GK) = 루카시 호르니체크(브라가), 마테이 코바르(에인트호번), 인드르지흐 스타네크(슬라비아 프라하)
▲ 수비수(DF) = 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치(이상 호펜하임), 다비드 도우데라, 토마시 홀레시, 슈테판 할로우페크, 다비드 유라세크, 다비드 지마(이상 슬라비아 프라하), 라디슬라프 크레이치(올버햄프턴), 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)
▲ 미드필더(MF) = 루카시 체르프, 알렉산드르 소이카, 데니스 비신스키(이상 빅토리아 플젠), 블라디미르 다리다(흐라네츠 크랄로베), 루카시 프로보트, 미할 사딜레크(슬라비아 프라하), 후고 소후레크(스파르타 프라하), 토마시 소우체크(웨스트햄), 파벨 슐츠(리옹)
▲ 공격수(FW) = 아담 흘로제크(호펜하임), 토마시 호리, 모이미르 히틸(이상 슬라비아 프라하), 얀 쿠흐타(스파르타 프라하), 파트리크 시크(레버쿠젠)

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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