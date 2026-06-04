에이스 웨딩멤버스, 누적 가입자 13만명 돌파...'고감도 큐레이션' 효과

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[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = "두 사람의 취향이 담긴 공간을 만들고 싶었어요."

최근 결혼한 직장인 A씨는 신혼집 한편을 홈카페로 꾸몄다. 부부가 함께 사용할 커피 머신과 머그잔, 조명 등을 직접 선택했다. TV나 냉장고 등 필수 가전 중심으로 꾸미던 과거와 달리 취향을 반영한 공간 구성에 집중한 것이다.

최근 2030세대를 중심으로 신혼집에 대한 인식이 변화하고 있다. 신혼집을 단순한 주거 공간이 아니라 부부의 취향과 생활방식을 반영하는 공간으로 인식하는 경향이 나타나고 있다. 이에 따라 홈카페, 독서 공간, 반려동물 공간, 작업실 등을 마련하는 사례가 늘고 있다. 예식과 예단 비용을 줄이고 실생활에 필요한 혼수 품목에 비용을 집중하는 소비 패턴도 확산되는 모습이다.

◆ 침대에서 라이프스타일까지 확대

에이스침대는 이러한 변화에 맞춰 2014년 예비부부 대상 멤버십 프로그램인 '에이스 웨딩멤버스'를 선보였다. 초기에는 침대와 침구류 중심의 혜택을 제공했지만 이후 이사, 가구, 리빙, 반려동물 용품 등으로 범위를 넓혔다.

현재 에이스 웨딩멤버스 누적 가입자는 13만명을 넘어섰다. 침대를 구매하면서 다양한 제휴사 혜택을 함께 이용할 수 있다는 점이 가입자 확대 배경으로 꼽힌다.

에이스침대는 2026년 웨딩멤버스의 제휴 범위를 리빙과 라이프스타일 분야로 확대했다. 한국도자기 프라우나와 제휴해 식기류 할인 혜택을 제공하고, 카누의 커피 머신 할인 쿠폰도 운영한다.

또한 양키캔들 제품 할인 혜택을 제공하며, 가구·침구·주방가전·이사·반려동물 용품 등 다양한 분야의 제휴 서비스를 마련했다.

◆ 실속 더한 에이스 웨딩멤버스만의 혜택

웨딩멤버스 회원은 제휴사 혜택과 함께 에이스침대 제품 구매 혜택도 받을 수 있다.

침대와 룸세트, 슬립케어 제품 구매 금액에 따라 캐리어를 증정하며, 800만원 이상 구매 시 추가 사은품도 제공한다. 슬립케어 제품군에는 20% 할인 혜택이 적용된다. 또한 스트레스리스 제품 구매 고객에게는 러그와 사이드 테이블 등 사은품이 제공된다.

에이스 웨딩멤버스는 청첩장, 예식장 계약서, 웨딩플래너 계약서, 혼인관계증명서 등으로 가입할 수 있다. 신랑과 신부 모두 가입 가능하며, 혜택 적용 기간은 가입 승인일 기준 9개월이다.

에이스침대 관계자는 "최근 신혼부부들은 제품 구매뿐 아니라 생활방식에 맞는 공간 구성에도 관심을 보이고 있다"며 "웨딩멤버스 혜택 범위를 신혼 생활 전반으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

leedh@newspim.com