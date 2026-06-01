경기도교육청 미디어교육센터, 교감·교사 디지털 역량 강화 직무연수 운영

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AI·디지털 환경 속 교원 리터러시 역량은 미래교육의 핵심 기반 지속 지원

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청 미디어교육센터는 학교 관리자와 교원의 디지털 역량 및 미디어교육 실행 역량을 한층 강화하기 위해 '최신 교육과정 연계와 디지털 역량 강화 직무연수'를 운영한다고 1일 밝혔다.

'최신 교육과정 연계와 디지털 역량 강화 직무연수'를 운영한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

이번 연수는 인공지능(AI) 및 디지털 시대에 발맞추어 학교 중심의 디지털 시민교육 기반을 조성하고, 지속 가능한 미디어교육 생태계를 구축하기 위해 마련됐다. 연수는 교감 대상(6월 1일~2일)과 교사 대상(6월 11일~13일)으로 기수를 나누어 진행되며 각각 100명씩 총 200명의 교원이 참여한다.

먼저 시작되는 교감 연수에서는 디지털 환경 변화에 따른 학교의 역할과 교육 리더십을 중심으로 학교 미디어교육이 나아가야 할 방향성을 공유하는 데 집중한다.

이어 진행되는 교사 연수에서는 학교 현장에서 즉각적으로 적용할 수 있는 디지털 시민교육 교수 설계와 실제 실천 사례를 공유함으로써 교사들의 실질적인 수업 실행 역량을 높이는 데 중점을 둔다.

주요 프로그램은 ▲인공지능 시대 디지털 미디어교육의 이해▲디지털 플랫폼과 알고리즘 이해▲디지털 시민교육 정책 이해▲인공지능 리터러시와 학교 교육▲최신 교육과정 연계 기반 디지털 시민교육 교수 설계▲실천학교 사례 나눔 등 현장 중심의 다채로운 내용으로 구성됐다.

주요프로그램은 현장 중심의 다채로운 내용으로 구성됐다. [사진= 경기도교육청]

하미진 경기도교육청 미디어교육센터장은 "급변하는 인공지능 및 디지털 환경 속에서 교원의 AI·미디어 리터러시와 디지털 시민교육 역량은 미래 지향적 교육을 다지는 중요한 기반"이라며 "앞으로도 학교 현장에서 바로 실천할 수 있는 맞춤형 연수 프로그램을 지속적으로 개발하고 지원하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com