[6·3 지선 충북] 청주시장 선거 막판 공방 격화…'건물 매입 의혹' 법적 대응 맞불

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이범석 측 "허위사실 유포 고소"…이장섭 측 "선거국면 전환용" 반발

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시장 선거를 불과 이틀 앞두고 국민의힘 이범석 후보와 더불어민주당 이장섭 후보 간 공방이 법적 분쟁으로 번지고 있다.

이범석 후보 측은 이장섭 후보를 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의로 고소한 데 이어 추가 의견서 제출을 예고 했다.

이범석 후보의 고소 대리인인 김소연 법무법인 황앤씨 대표변호사가 1일 청주시청에서 기자회견을 하고 있다. [사진=이범석 캠프] 2026.06.01 baek3413@newspim.com

이에 이장섭 후보 측은 "선거 열세를 만회하려는 정치적 공세"라고 반박했다.

이범석 후보의 고소 대리인인 김소연 법무법인 황앤씨 대표변호사는 1일 청주시청에서 브리핑을 열고 "이장섭 후보가 방송 토론에서 제기한 '성안동 옛 유니클로 건물 136억 원 고가 매입 및 특혜 의혹'은 이미 객관적 자료로 반박된 허위 주장"이라며 "단순 의혹 제기를 넘어 허위사실 유포"라고 주장했다.

김 변호사는 해당 부지에 대해 "토지 공시지가 합산액이 67억 원을 넘고, 건물 가치와 지상권·상권 보상비 등을 포함해 3개 공인 감정평가기관의 평가액을 평균한 적법한 매입가"라며 "청주시도 지난해 7월 공식 보도자료로 해명한 사안"이라고 설명했다.

이범석 후보 측은 이날 브리핑 직후 추가 의견서를 경찰에 제출할 예정이라며 "선거법 공소시효 내 신속한 수사와 기소가 이뤄지도록 대응하겠다"고 밝혔다.

이장섭 후보. [사진=뉴스핌DB]

반면 이장섭 후보 캠프는 같은 날 입장문을 내고 "지방선거를 이틀 앞둔 시점에 고소와 기자회견까지 이어지는 상황이 매우 유감스럽다"며 "언론을 통해 제기돼 온 상가건물 매입 의혹과 관련해 토론회에서 사실관계를 확인하기 위해 질문한 것"이라고 반박했다.

이어 "이를 문제 삼는 것은 선거 열세를 국면 전환하려는 시도"라며 "이범석 후보가 이 같은 행태를 지속할 경우 고발 및 무고 혐의 대응도 검토하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "유권자를 현혹하는 행위를 중단하고 공정한 선거에 임하라"고 촉구했다.

선거 막판 핵심 쟁점으로 떠오른 '건물 매입 의혹'을 둘러싼 양측의 공방이 격화되면서 향후 수사 여부와 결과가 선거에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다.

baek3413@newspim.com