지난해 궁·능 관람객, 1781만명으로 역대 최다…외국인 7배 증가

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국가유산청, '국민주권정부 출범 이후 지난 1년간의 정책 성과' 발표

궁·능 외국인 관람객, 2022년 대비 7배 증가

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 지난해 궁·능 관람객이 1781만명으로 역대 최다 관람객을 기록했다. 이 중 외국인 관람객은 427만명으로, 2022년 대비 약 7배 증가했다.

국가유산청은 1일 국민주권정부 출범 이후 지난 1년간의 정책 성과를 발표했다. 이에 따르면 국가유산의 K관광 브랜드화를 통한 지역성장 견인과 국민의 편익을 극대화하는 규제혁신, K헤리티지의 세계화를 주요 정책 성과로 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 불기 2570년 부처님 오신날인 지난 24일 서울 경복궁을 찾은 관광객들이 휴일속 고궁의 정취를 즐기고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

발표에 따르면 궁·능은 지난해 역대 최다 관람객을 유치했다. '궁중문화축전', '창덕궁 달빛기행' 등 고궁의 역사성과 매력을 활용한 역사관광 프로그램을 성공적으로 운영한 결과, 2025년 궁·능 관람객은 1781만명을 돌파했다.

외국인 관람객의 경우 코로나19로 줄어들었던 궁능 관람객 수를 본격적으로 회복하기 시작하 2022년 대비 약 7배 증가한 427만명으로 기록됐다.

이러한 관람객 증가 추세는 올해도 지속되고 있다. 그룹 방탄소년단(BTS) 광화문 공연의 긍정적 영향까지 받으면서 올해 4월까지 전년 동기 대비 12% 증가한 545만 명이 방문했다. 이 중 외국인은 28% 증가한 141만 명을 기록했다.

국가유산청은 수도권에 집중된 외국인 관광객을 각 지방으로 확산시키기 위해 '국가유산 방문 브릿지' 사업도 적극 추진했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 불기 2570년 부처님 오신날인 24일 서울 경복궁을 찾은 관광객들이 휴일속 고궁의 정취를 즐기고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

국가유산 방문캠페인, 야행, 세계유산축전, 미디어아트 등 지역 관광 프로그램을 대폭 확대한 결과, 2025년 한 해 동안 지역의 국가유산 활용 현장에 671만 명이 방문해 약 7200억 원의 경제적 파급 효과를 창출하는 등 지역 경제 활성화에 크게 기여했다.

국가유산청은 지난 1년간 국가유산과 관련한 복잡한 규제로 인한 불편을 해소하고, 국민의 안정적인 삶을 지원하기 위한 규제혁신을 실시했다. 영향진단제도를 운영하며 대규모 개발공사 시 지자체의 도시계획 수립 단계에서 국가유산에 미치는 영향을 검토해 행정 예측성을 높였다.

또한 일반 건설공사는 매장유산 보존방안과 경관 영향검토 절차를 동시에 진행할 수 있도록했다.

역사문화권 정비사업의 실효성을 높이기 위해 정비구역의 특성을 반영한 행위 제한구역 및 허용 기준을 설정하고, 실시계획의 승인 주체를 시·도지사에서 국가유산청장으로 변경하여 규제 행정절차 소요기간을 단축시켰다.

이러한 적극적인 노력의 결과로 국가유산 규제지역 내 건축행위 등 개발 허가 처리 건수가 지난 3년 평균 대비 26% 급감했다. 올해 1분기 역시 전년 동기 대비 15% 감소(459건→389건)하는 등 뚜렷한 성과를 거두고 있다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 울주 대곡리 반구대 암각화. [사진=국가유산청] 2025.07.12 alice09@newspim.com

대한민국 최초로 오는 2026년 7월 부산에서 '제48차 유네스코 세계유산위원회'가 개최된다.

이번 유네스코 세계유산위원회는 '반구천의 암각화'의 성공적인 세계유산 등재를 통해 총 60건의 유산을 보유한 세계 11위의 문화유산 강국으로 올라선 대한민국이 의장국 나선다. 이를 통해 국제사회에서 유네스코 세계유산 정책을 선도하는 명실상부한 '룰 메이커(Rule Maker)'로 도약하는 결정적 계기가 될 것으로 기대된다.

국가유산청은 "이번 대규모 국제 행사를 발판 삼아 전국 51개 지역의 유네스코 세계유산을 유기적으로 연계하고, 이를 통한 지역 관광 활성화를 적극적으로 지원하여 K헤리티지의 가치를 극대화할 계획"이라고 설명했다.

국제사회 내 K-헤리티지의 영향력도 한층 강화했다. 이집트 라메세움 신전 탑문 복원 과정에서 람세스 2세의 상형문자를 발견해 신전 내 건축물들의 건립 순서 규명을 위한 학술적 자료를 확보하는 쾌거를 이뤘다.

또한 생드니 성당 보존(프랑스), 문화유산 불법 반출입 방지(이탈리아), 수중유물 발굴(베트남) 등 다양한 국가와 유산 보존을 위한 협력을 이어가며, 한국의 우수한 보존 역량을 전파하고, 기술 수출과 정책 협력의 교두보를 확보했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 해체 전의 관월당 모습. [사진=국가유산청] 2025.06.24 alice09@newspim.com

뿐만 아니라 국가적 혼란기에 반출되었던 국외소재문화유산의 환수를 적극 추진하여 민족 자긍심을 고취했다.

100년 만에 일본으로부터 돌아온 조선왕실의 '관월당'은 한일 갈등을 넘어 미래 상생 협력의 상징으로서 큰 의미를 지닌다. 올해 2월에는 '한국의 유교책판'으로 유네스코 세계기록유산에 등재되어 있는 '척암선생문집' 등 책판 3점을 미국에서 기증받았다.

국가유산청 관계자는 "앞으로도 국내외의 관계기관과 협력해 국외소재문화유산 환수를 지속해 나갈 계획"이라고 강조했다.

허민 국가유산청장은 "지난 1년은 국가유산 관광 활성화와 과감한 규제혁신을 통해 지역에 새로운 활력을 불어넣고 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출한 뜻깊은 시기였다"고 말했다.

이어 "오는 7월 열리는 유네스코 세계유산위원회의 성공적인 개최를 위해 총력을 다하고, 앞으로도 다양한 정책과 사업을 속도감 있게 추진하여 문화강국의 뿌리이자 K컬처의 원천인 국가유산이 미래와 세계로 뻗어나가 국가 브랜드를 높이는 데 기여하겠다"고 의지를 밝혔다.

alice09@newspim.com