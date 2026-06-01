韩5月出口额达877亿美元 创单月历史新高

纽斯频通讯社世宗6月1日电 韩国产业通商部1日公布的初步统计数据显示，韩国5月出口额达到877.5亿美元，同比增长53.2%，创月度出口历史最高纪录，并首次实现连续三个月出口额超过800亿美元。

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同期，韩国进口额为608亿美元，同比增长20.8%；贸易顺差为269.5亿美元。

从主要出口商品来看，韩国20个重点出口品类中有12个实现增长。其中，半导体出口额达到371.6亿美元，同比增长169.4%，成为推动整体出口增长的主要动力。

产业通商部表示，受美国大型科技企业持续扩大人工智能（AI）相关投资影响，存储芯片价格保持上涨趋势，推动半导体出口连续三个月超过300亿美元，并刷新月度出口纪录。

其中，存储芯片表现尤为突出。动态随机存取存储器（DRAM）出口额达到186亿美元，同比增长369.8%；NAND闪存出口额为17亿美元，同比增长206.8%。

受AI服务器用固态硬盘（SSD）需求增加带动，计算机产品出口额达到41.8亿美元，同比增长290.7%。无线通信设备出口额为14.6亿美元，同比增长12.6%；显示面板出口额为14.7亿美元，同比增长9.4%。主要信息技术（IT）产品出口均实现增长。

汽车出口额为58.3亿美元，同比下降5.9%。韩国政府表示，工作日减少、部分汽车零部件供应受阻、中东地区局势影响物流运输以及美国关税政策推动海外本地化生产等因素，对汽车出口形成压力。

船舶出口额达到26.1亿美元，同比增长16.7%。能源相关产品方面，石油制品出口额为52.5亿美元，同比增长46.6%。

石油化工产品出口额为37亿美元，同比增长11.1%；钢铁出口额为20.4亿美元，同比下降2.1%；有色金属出口额为16.7亿美元，同比增长41.5%。

一般机械出口额为38.2亿美元，同比下降6.3%，主要受到物流成本上升和美国关税政策等因素影响。

此外，生物健康产品出口额为14.4亿美元，同比增长5.2%，连续7个月保持增长；化妆品出口额达到11.8亿美元，同比增长24.2%，创历年5月最高纪录；农水产品出口额为10.7亿美元，同比增长4.7%，保持增长态势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社