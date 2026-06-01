전남도, 여름 '남도한바퀴' 14개 코스 운영…해변·섬·미식 한번에

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1만 2900원부터 가성비 여행

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 여름철을 맞아 관광지 순환버스 '남도한바퀴' 14개 코스를 운영한다.

전남도는 6~8월 해변·섬·숲·미식 등을 결합한 여름 전용 코스를 마련해 본격 운영에 들어갔다고 1일 밝혔다.

남도한바퀴-영광백수해안도로. [사진=전남도] 2026.06.01 ej7648@newspim.com

남도한바퀴는 버스 1회 탑승으로 코스별 3~5개 관광지와 축제를 연계해 둘러보는 전남 대표 관광상품이다.

이번 코스는 순천·광양, 장성·영광, 목포, 화순·담양, 여수, 고흥 등 주요 권역을 중심으로 구성됐다. 선암사와 광양 불고기거리, 요트체험, 백양사와 영광 굴비거리, 백수해안도로와 칠산타워, 국립해양유물전시관과 목포해상케이블카, 화순 적벽과 담양 메타세쿼이아길, 여수 오동도와 아쿠아플라넷, 고흥 금당팔경 유람선 등이 포함됐다.

이용 요금은 1만 2900원부터다. 고유가 상황 속 가성비 여행 수요가 늘며 올해 5월까지 이용객은 1만 500명을 넘어섰다.

오미경 전남도 관광과장은 "여름철 대표 관광자원을 중심으로 코스를 구성했다"며 "남도 곳곳을 편리하게 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.

예매는 누리집과 콜센터를 통해 가능하다.

ej7648@newspim.com