韩外卖平台"外卖的民族"升级支付服务 方便外国游客点餐

纽斯频通讯社首尔6月1日电 韩国外卖平台"外卖的民族"5月31日表示，将于本月2日起支持通过Apple Pay使用海外发行的信用卡进行支付，成韩国本土外卖平台中首家提供该服务的企业，进一步提升外国游客使用韩国外卖服务的便利性。

【图片=优雅的兄弟提供】

"外卖的民族"运营商优雅兄弟表示，此次支持的海外银行卡包括维萨（Visa）、万事达（Mastercard）、JCB和American Express等主要国际银行卡品牌。

此前，平台仅支持韩国国内发行银行卡通过Apple Pay完成支付，外国用户在使用相关服务时存在一定限制。随着新服务上线，来韩外国游客无需额外注册其他支付方式，即可直接使用Apple Pay完成外卖订单支付。

数据显示，外国用户对韩国外卖服务的需求持续增长。今年第1季度，通过海外支付方式完成的外卖订单数量同比增长约3.7倍；今年4月相关支付金额同比增长约14倍。

除扩大支付服务范围，平台还持续完善面向外国用户的服务体系。目前，"外卖的民族"已利用基于大语言模型（LLM）的人工智能技术提供英语、中文和日语服务，并推出面向外国用户的英文版应用使用指南。

优雅的兄弟表示，支持Apple Pay海外银行卡支付后，外国游客在韩国使用外卖服务将更加便捷。未来公司将继续扩大面向国际用户的服务内容，不断提升使用体验。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社