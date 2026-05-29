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[6.3 지선 대전충남] "기세 오른 국힘"…대전 도심 울린 '이장우' 함성

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  • 사전투표 첫날 29일 이장우 후보가 대전 중구서 유세했다.
  • 국민의힘은 1000여명 모여 지지층 결집에 나섰다.
  • 이 후보와 송 원내대표는 트램·터미널 현안과 민주당을 공세했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사전투표 첫날 으능정이 가득 메운 지지자들…막판 세 결집
이장우 "다시 노잼도시 안 된다"…'사이다 화법'에 박수·환호
송언석 '스벅 논란' 언급에…이장우 "커피 5잔만" 즉석 퍼포먼스

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6·3지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 대전 중구 으능정이거리.

평일 오후임에도 으능정이거리 스카이로드 아래는 일찌감치 국민의힘 지지자들과 시민들로 붐비기 시작했다. 붉은색 옷을 입은 지지자들은 거리를 가득 메웠고 유세가 시작되자 지나던 시민들까지 하나둘 발길을 멈추며 연설에 귀를 기울였다.

이날 이장우 국민의힘 대전시장 후보와 송언석 원내대표, 구청장·시·구의원 후보들이 무대에 오르자 현장에서는 "이장우"를 연호하는 함성이 터져 나왔다. 1000여 명이 모인 가운데 지지자들은 후보 이름을 외치며 손을 흔들었고 일부 시민들은 휴대전화로 유세 장면을 촬영하기도 했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 29일 오후 대전 중구 으능정이거리에서 이장우 국민의힘 대전시장 후보와 송언석 원내대표, 박희조 동구청장 후보, 김선광 중구청장 후보가 합동유세를 하고 있다. 2026.05.29 nn0416@newspim.com

국민의힘은 사전투표 첫날 열린 이번 대전 합동유세를 통해 지지층 결집에 나섰다. 현장에서는 출정식 당시의 비장함보다는 승리를 기대하는 자신감이 엿보였고 연설이 이어질 때마다 박수와 환호가 쏟아지며 선거 막판 분위기가 한층 달아오른 모습이었다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-5

이 후보는 이날 연설에서 도시철도 2호선 트램과 유성복합터미널 사업을 거론하며 허태정 더불어민주당 전임 시정을 정조준했다.

계속되는 유세 강행군으로 목이 쉰 상태였지만 이장우 후보는 연설 내내 특유의 직설적인 '사이다' 화법으로 분위기를 순식간에 끌어올렸다. 지지자들은 주요 발언마다 박수와 환호로 화답했다. 이 후보는 "도시철도 2호선 하나 놓는 데 28년이 걸렸고 유성터미널 하나도 10년 넘게 해결하지 못했다"며 "그런 사람이 다시 시장이 된다면 대전은 다시 노잼도시가 될 것"이라고 말했다.

이어 "삶의 만족도 전국 1위, 도시브랜드 평판도 1위, 상장기업 수 증가 등 대전은 달라지고 있다"며 "우리 아들 딸들이 세계 어디에 살더라도 '내 고향은 대전'이라고 자랑할 수 있도록 위대한 대전을 더 위대한 도시로 만들겠다"고 목소리를 높였다.

29일 오후 대전 중구 으능정이거리에서 이장우 국민의힘 대전시장 후보와 송언석 원내대표, 박희조 동구청장 후보, 김선광 중구청장 후보가 합동유세를 하고 있다. [사진=이장우 후보 캠프] 2026.05.29 nn0416@newspim.com

연설 도중 지지자들은 수차례 박수와 환호로 화답했고 "맞습니다", "이장우" 등의 외침도 곳곳에서 터져 나왔다.

지원 유세에 나선 송언석 원내대표도 공세 수위를 높였다. 송 원내대표는 "유성구청장을 두 번 하고 시장까지 했지만 유성복합터미널 하나 해결하지 못했던 사람이 누구냐"며 "반면 이장우 시장은 취임 후 해당 사업을 정상화했고 트램 사업도 본궤도에 올렸다. 누가 시장을 해야 하는지는 이미 답이 나와 있다"고 주장했다.

이어 허태정 후보의 '발가락 훼손' 논란을 겨냥해 "본인의 발가락이 언제, 왜, 어떻게 훼손됐는지조차 제대로 설명하지 못하고 있다"며 "시민을 속이려는 사람이 어떻게 대전을 대표할 수 있겠느냐. 그런 후보는 선택해선 안 된다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "국방의 의무는 대한민국 국민의 기본 의무"라며 "시민들께서 후보의 도덕성과 진정성을 꼼꼼히 살펴봐 달라"고 말했다.

이날 현장에서는 최근 정치권 논란으로 번진 스타벅스 이슈를 활용한 즉석 퍼포먼스도 펼쳐졌다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 29일 대전 중구 으능정이거리에서 합동유세를 마친 후 지지자와 포옹하고 있다. 2026.05.29 nn0416@newspim.com

송 원내대표가 "커피를 어디서 마실지는 국민의 자유이자 시장경제의 영역"이라며 정부 개입을 비판하자, 이장우 후보는 곧바로 마이크를 잡고 유세장 바로 옆에 위치한 스타벅스를 가르키며 "양홍규 위원장님, 우리 목이 다 타니까 스타벅스에서 커피 5잔만 주문해 달라"며 웃었다.

예상치 못한 발언에 현장에서는 웃음과 박수갈채가 터져 나왔고 지지자들은 환호로 화답했다. 잠시 뒤 실제 스타벅스 커피가 무대에 전달되자 이 후보와 송 원내대표가 커피를 마시며 다시 한번 지지자들의 호응을 이끌어냈다.

송 원내대표는 이어 민주당과 이재명 정부를 겨냥해 언론 자유 침해와 시장경제 훼손 등을 주장하며 "이번 선거는 단순한 지방선거가 아니라 자유민주주의와 시장경제를 지키는 선거"라고 강조했다.

유세 막바지로 갈수록 분위기는 더욱 달아올랐다. 지지자들은 일제히 손을 흔들며 호응했고 무대 양옆으로 시민들이 몰려들었다. 일부는 휴대전화로 유세 장면을 촬영했고 주변 상가에서도 연설을 지켜보는 모습이 눈에 띄었다.

유세 종료 후에도 인파는 쉽게 흩어지지 않았다. 이장우 후보는 곧바로 시민들 속으로 들어가 사진 촬영과 악수 요청에 응했다. "꼭 이겨달라", "시장님 힘내세요"라는 응원 속에 기념사진을 찍으려는 시민들이 줄을 이었고 일부 지지자들은 이 후보를 끌어안으며 승리를 응원하기도 했다.

nn0416@newspim.com

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강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
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신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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