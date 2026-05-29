정몽규 축구협회장, 북중미 월드컵 이후 사퇴…13년 만에 물러나

성명서 발표 "협회 운영에 논란과 비판...제 부덕의 소치"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정몽규 대한축구협회장이 마침내 물러난다. 수많은 논란과 퇴진 압박 속에서도 자리를 지켜왔던 정 회장은 다음 달 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 끝으로 회장직에서 내려오겠다는 뜻을 공식 발표했다.

정 회장은 29일 성명서를 통해 "이번 월드컵 이후 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다"고 밝혔다. 이어 "제가 축구협회를 맡아 운영하는 동안 여러 가지 논란과 비판이 있었다"며 "모든 것은 제 부덕의 소치"라고 고개를 숙였다. 아울러 "대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정몽규 대한축구협회 회장. [사진=뉴스핌 DB] 2026.05.29 psoq1337@newspim.com

지난 2013년 제52대 대한축구협회장에 취임한 정 회장은 13년간 한국 축구를 이끌어왔다. 임기 동안 2024년 아시안컵 탈락, 위르겐 클린스만 전 감독 및 홍명보 감독 선임 과정에서의 불찰 등으로 거센 비판을 받았다. 국회 전원위원회 출석 요구까지 받으며 사퇴 압박에 시달렸으나, 지난해 2월 치러진 선거에서 허정무 전 대표팀 감독, 신문선 해설위원을 제치고 85.6%의 압도적인 지지율로 4선 연임에 성공한 바 있다.

그럼에도 정 회장이 전격 사퇴를 결단한 배경에는 월드컵을 앞둔 대표팀을 향한 여론 반전 카드가 깔려 있다. 축구협회는 "이번 결정은 월드컵 대표팀에 대한 축구 팬들의 전폭적인 지지와 응원을 간곡히 당부하기 위해 이뤄졌다"고 전했다. 아울러 "현재 상황을 타개하기 위해서는 책임지는 자세가 필요한 시점이라는 숙고 끝에 내린 결정"이라고 설명했다. 정 회장은 오는 7월 19일(현지시간) 북중미 월드컵이 폐막한 직후 공식 사직서를 제출할 계획이다. 이로써 13년에 걸친 정몽규 체제도 마침표를 찍게 됐다.

◆ 정몽규 대한축구협회장 성명서 전문

대한축구협회 회장 정몽규입니다.

2026 북중미 월드컵 개막이 불과 2주 앞으로 다가왔습니다.

홍명보 감독이 이끄는 우리 국가대표팀은 그동안 열심히 월드컵 본선을 준비해왔으며, 저는 대표팀이 이번 대회에서 좋은 경기력을 펼치면서 의미 있는 성과를 거둘 것으로 믿고 있습니다. 대회 기간 동안 대표팀에게 아낌없는 지지와 응원을 보내주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

제가 축구협회를 맡아 운영하는 동안 여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있습니다. 이 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각합니다. 저는 이번 월드컵이 끝난 뒤 축구협회장 자리에서 물러나고자 합니다. 대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라고 생각하고 최선을 다하겠습니다.

제가 협회를 맡아서 일해오는 동안 격려와 지원을 해주신 축구인, 후원사, 언론인, 정부 관계자 그리고 팬 여러분에게 감사의 말씀을 드립니다. 또 오랜 기간 축구 발전을 위해 함께 노력해온 축구협회 임직원과 연맹, 시도협회 관계자들에게도 고마운 인사를 전합니다. 이번 월드컵 이후 축구를 사랑하는 모든 분들이 힘과 지혜를 모아 다시 한번 미래를 향해 전진할 수 있기를 간절히 소망합니다.

psoq1337@newspim.com