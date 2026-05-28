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용인 풍덕고, '졸업생과 함께하는' 맞춤 멘토링 2년 연속 운영

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  • 용인 풍덕고가 28일 졸업생 멘토링 ‘갓생 이야기’를 열어 1학년 정서 지원과 최소성취수준 보장을 강화했다.
  • 졸업생 멘토들이 고교학점제, 과목 선택, 진로·학습 고민 등을 나누며 후배들의 학업 동기와 정서적 안정감을 높였다.
  • 학생·학부모 모두 높은 만족을 보였으며 학교는 이 프로그램을 교육 브랜드로 정착시키고 2학기에도 지속 운영할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"갓 졸업한 선배들에게 듣는 갓생 이야기"
소통과 공감을 통한 최소성취수준 정서적 지원 프로그램 운영
풍덕고만의 지속 가능한 교육 브랜드로 안착

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인 풍덕고등학교가 최소성취수준 보장지도를 위한 정서적 지원을 강화하기위해 '갓 졸업한 선배들에게 듣는 갓생 이야기' 학생 맞춤 멘토링 프로그램을 지난해에 이어 2년 연속 운영하며 학교 고유의 교육 브랜드로 안착시켜 나가고 있다.

28일 용인 풍덕고에서 열린 '학생 맞춤 멘토링 활동'으로 설민준(단국대 사이버보안학과 재학) 졸업생이 '갓 졸업한 선배들에게 듣는 갓생 이야기'를 진행하고 있다.[사진=풍덕고]

풍덕고는 28일 고교학점제 전면 시행을 앞두고 중요성이 커진 최소성취수준 보장을 위해 1학년 학생들을 대상으로 정서적 지원 중심의 멘토링 프로그램을 진행했다.

이번 프로그램은 졸업생이 멘토로 참여해 후배들의 학교생활 적응과 학습 의욕 고취를 돕는 것을 목표로 했다.

해당 멘토링은 고등학교 1학년 학생들의 전반적인 학교 생활을 지원하고 학습에 대한 내적 동기를 강화하기 위해 마련됐다.

졸업생들은 본인의 실제 경험을 기반으로 후배들이 겪는 학업 부담과 진로 고민을 공감하며 성장 과정을 지원하는 역할을 맡았고 프로그램은 첫해에 이어 올해도 학생들로부터 높은 호응을 얻었다.

특히 이번 행사는 학부모들 사이에서도 큰 관심과 만족도를 이끌어냈다.

자녀의 고교 생활 적응과 학업 방향성을 고민하던 학부모들은 "선배들의 생생한 경험담이 사교육보다 훨씬 실질적인 도움이 됐다", "아이가 선배의 조언을 듣고 스스로 공부하겠다는 의지를 보였다"고 평가하며 교육공동체의 전폭적인 지지가 이어졌다.

프로그램은 소통과 공감을 중심에 두고 선배와 후배가 고등학생으로서 공통적으로 겪는 학업 부담, 진로 고민 등에 대해 자유롭게 대화할 수 있도록 설계됐다.

이를 통해 참여 학생들이 정서적 안정감을 얻고 스스로 학습 동기를 찾도록 돕는 데 초점을 맞췄으며 일회성에 그치지 않고 2학기에도 계속 운영해 학생들의 전인적 성장을 뒷받침할 계획이다.

멘토링은 편안하고 자유로운 분위기 속에서 소그룹 대화 방식으로 진행됐다.

학생들은 평소 궁금해하던 고등학교 과목 선택 방법, 효율적인 공부 습관 형성, 시험 기간 스트레스 관리, 자신에게 맞는 진로 탐색 등 다양한 질문을 쏟아냈고 선배 멘토들은 눈높이에 맞춘 경험담과 현실적인 조언을 아끼지 않았다.

멘토로 참여한 졸업생 설민준(단국대 사이버보안학과)은 "1년 전 제가 했던 학업적 고민과 스트레스를 고스란히 겪고 있는 후배들을 보며 깊이 공감할 수 있었다"며 "먼저 입시와 학교생활을 경험한 선배로서 후배들의 정서적 멘토가 되어 실질적인 조언을 건넬 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 밝혔다.

28일 용인 풍덕고에서 열린 '학생 맞춤 멘토링 활동'으로 설민준(단국대 사이버보안학과 재학) 졸업생이 '갓 졸업한 선배들에게 듣는 갓생 이야기'를 진행하고 있다.[사진=풍덕고]

멘토링에 참여한 1학년 학생은 "선배들이 딱딱한 이야기가 아니라 친구처럼 편하게 이야기해줘서 너무 좋았다"며 "특히 고교학점제와 학업에 대한 걱정이 많았는데 선배들의 경험담을 들으면서 위로도 받고 앞으로 어떻게 공부해야 할지 스스로 다짐하는 계기가 됐다"고 말했다.

김상근 풍덕고 교장은 "이번 멘토링 활동은 선배들의 값진 경험과 지혜가 후배들에게 자연스럽게 전달되어 학부모와 학생 모두에게 최고의 만족을 안겨준 의미 있는 시간이었다"며 "이 프로그램을 단순한 행사를 넘어 풍덕고등학교만의 정체성을 담은 지속 가능한 교육 활동으로 발전시키겠다"고 강조했다.

이어 "학생들이 정서적 지지를 바탕으로 배움의 즐거움을 깨닫고 함께 성장하는 명문 학교의 전통을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

풍덕고는 이번 '갓생 이야기' 멘토링을 계기로 소통과 공감을 통한 최소성취수준 정서적 지원 프로그램을 더욱 내실화하고 졸업생과 재학생을 연결해 경험의 선순환을 이루는 나눔의 장을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.

seraro@newspim.com

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