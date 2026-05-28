전남도 2회 추경 4744억원 증액…고유가 대응·통합 준비 집중

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총 13조 8천570억원 규모…지역경제 회복·행정통합 출범 준비

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 고유가 부담 완화와 지역경제 회복, 전남광주통합특별시 출범 지원을 위한 추가경정예산안을 편성해 도의회에 제출했다.

28일 전남도에 따르면 2026년 제2회 추경 규모는 13조 8570억원으로 기정예산보다 4744억원(3.5%) 늘었다. 예산안은 도의회 심의를 거쳐 6월 중 확정될 예정이다.

민생 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 2855억 원을 신규 편성하고 정부 지원의 사각지대에 놓인 어업인을 위한 '어업용 면세유(휘발유) 유가연동 보조금' 9억 3000만 원을 반영했다.

전라남도청 전경 [사진=전남도]

지역산업 경쟁력 강화를 위해 '지역산업맞춤형 일자리창출 지원' 112억 원, '지역산업 위기대응 지원사업' 5억 원, '지역혁신 선도기업 육성(R&D)' 11억 원을 확대 반영하고 '첨단산업 인재양성 부트캠프' 3억 원을 신규 편성했다.

농·수산 분야에는 '노지스마트 농업 육성 지원사업' 49억 원, '국가농업AX 플랫폼 조성사업' 20억 원, '전남형 영농 스마트단지 조성사업' 3억 원, '청정어장 굴 전략품목 육성 지원사업' 14억 원을 새롭게 반영했다. '농지이용 실태조사 지원' 94억 원과 '친환경수산물 생산지원 수산직불제' 171억 원도 증액하고 축산농가 안전망 사업도 보강했다.

인구소멸과 저출생 대응을 위해 '농어촌 기본소득 시범사업' 323억 원, '전남형 만원주택 사업' 85억 원, '세대어울림 복합 커뮤니티 센터 조성' 11억 원을 추가 반영했다. 청년·이민외국인 지원과 산후조리·야간돌봄 사업도 함께 편성했다.

전남광주통합특별시 출범을 위해 38억원을 투입한다. 누리집 구축, 청사 개선, 도로 안전시설, 상징물 개발 등이 마련됐다.

문화관광은 여수세계섬박람회 지원과 관광기업 육성 예산을 반영했고 SOC 분야는 지방도·하천 정비와 재해복구 사업을 확대했다.

황기연 행정부지사는 "민생 회복과 핵심 현안 해결에 중점을 둔 예산"이라고 밝혔다.

ej7648@newspim.com