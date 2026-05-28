박상준 부산 강서구청장 후보 "강서 발전 위해 구청 이전…복합행정타운 조성"

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행정 기능 낙후와 주민 불편 해소

스마트 행정타운 지역 균형 발전

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박상준 더불어민주당 부산 강서구청장 후보가 강서구청 이전과 복합행정타운 조성을 핵심 공약으로 제시했다.

박 후보는 28일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "주민의 곁으로 더 가까이! 진짜 강서발전! 강서구청 이전 반드시 이전하겠다"고 고 밝혔다.

박상준 더불어민주당 부산 강서구청장 후보가 28일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 강서구청 이전과 복합행정타운을 조성할 것을 약속하고 있다. [사진=부산시의회] 2026.05.28

박 후보는 "인구와 생활권 중심의 변화에 비해 행정 기능이 뒤처져 있다"이전 배경을 설명했다. 그는 "오션시티, 에코델타시티, 명지국제신도시를 중심으로 생활권이 이동했지만 행정은 과거에 머물러 있어 주민 불편이 가중되고 있다"고 주장했다.

그러면서 "강서구의 장방형 지리적 여건으로 가덕도동·녹산동·가락동 등 일부 지역 주민의 접근성이 낮다"고 지적하며 "행정도 구민이 있는 곳, 누구나 접근이 편리한 곳에 위치해야 하므로 현재의 강서구청을 이전하겠다"고 강조했다.

박 후보는 해양수산부 청사와 관련 공기업, 해사법원 유치를 통해 '디지털 기반의 스마트 복합행정타운'을 구축하고, 일자리 창출과 지역 균형발전을 추진한다는 계획이다.

주민 편의시설이 결합된 복합청사를 구축해 '생활과 문화를 함께 누리는 열린 공간'으로 조성하며, 기존 청사 부지에 '부·울·경 메가시티와 제2벡스코'를 유치한다.

박 후보는 "제2벡스코를 우선적으로 유치해 마이스(MICE)산업을 육성하고, R&D 연구개발 특구, 공공주택 개발지구 등과 연계해 부·울·경 메가시티의 광역 거점도시로 적극 육성하겠다"고 약속했다.

이어 "강서의 판을 확실하게 바꾸어서 지리적 균형 발전을 이루겠다. 강서의 중심축을 옮기겠다"며 구민들의 지지를 호소했다.

이날 기자회견에는 더불어민주당 부산 강서구 지역 출마자들도 함께 참석했다.

ndh4000@newspim.com