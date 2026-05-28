멜론, '글로벌 K차트' 집계 기준 공개…'팬 활동 지표' 반영

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 카카오엔터테인먼트는 뮤직플랫폼 멜론과 중국 텐센트 뮤직 엔터테인먼트, 일본 라인뮤직이 6월 공동 론칭하는 '글로벌 K차트(Global-K Chart)'의 집계 기준을 28일 공개했다.

이에 따르면 집계 기준의 핵심은 음원 스트리밍 뿐 아니라 팬덤 활동 지표까지 합산하는 것으로, 팬덤들의 활동 지수까지 포함한 전세계 유일한 K팝 차트가 될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 글로벌 K차트 이미지. [사진=카카오엔터테인먼트] 2026.05.28 alice09@newspim.com

'글로벌 K차트'는 한·중·일 주요 음악 파트너사인 멜론(한국), 텐센트뮤직(중국), 라인뮤직(일본)의 이용량을 기반으로 K팝 아티스트의 글로벌 영향력을 한눈에 보여주는 아티스트 차트다. 글로벌 차트와 플랫폼 세부 차트로 구성되며, 멜론과 텐센트뮤직, 라인뮤직 플랫폼에 동시 업데이트된다.

전일 24시간 이용량 기반으로 각 플랫폼의 음원 스트리밍 이용량과 플랫폼 내 팬들의 다양한 활동 지표들을 합산하여 점수를 산정한다.

멜론의 경우 음원 스트리밍·다운로드 이용자 수 등 음원 이용량과 팬맺기, 좋아요 등 팬 활동 지표를 합산해 반영할 예정이다. 국가별 서비스 환경 및 플랫폼 특성에 따라 일부 세부 항목은 상이할 수 있다.



멜론은 이미 국내에서 톱100, 핫100 등 음원 스트리밍 중심의 차트 외에도 팬덤 활동 지표까지 반영한 '아티스트 차트'를 운영해왔다. '글로벌 K차트'는 이러한 멜론의 노하우를 바탕으로, 텐센트뮤직과 라인뮤직의 팬덤 활동 지수까지 더해 한국을 넘어 전 세계에서의 아티스트 영향력을 입체적으로 측정한다는 점에서 기존 K팝 차트와 차별화된다.

이번 차트는 '더 글로벌 K팝 스탠다드(The Global K-POP Standard)'라는 슬로건 하에, 전세계 20%에 달하는 총 16억 명 인구의 한국과 중국, 일본, K팝 핵심지의 팬심을 차트에 담아낸다.

한국, 중국, 일본은 K팝의 글로벌 트렌드에 강력한 영향력을 가진만큼, 각 국별 현지 팬들의 활발한 참여가 차트에 직접 반영되어 한층 생동감 있는 K팝 트렌드 지표가 될 전망이다.

아티스트들에게도 글로벌 팬들의 반응과 활동을 확인할 수 있는 중요한 지표로, 아티스트들의 글로벌 팬덤 확장과 소통을 위한 새로운 동력이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

멜론 관계자는 "글로벌 K차트는 단순히 음악을 많이 들은 아티스트를 집계하는 것을 넘어, 팬들이 아티스트들의 활동에 반응하고 실제 행동한 다양한 흔적들을 담아낸다"라며 "한·중·일 팬들의 실질적인 팬심이 차트에 직접 반영되는 만큼, K팝 아티스트들이 글로벌 팬덤과 더 깊게 소통하고 넓게 확장해나가는데 의미 있는 발판이 되길 기대한다"고 밝혔다.

alice09@newspim.com