송순호 창원시장 후보 "흠결 많은 후보 공천은 시민에 대한 모욕"

"시민 투표 통해 의혹 심판해 달라"

"깨끗하고 힘 있는 여당 시장 필요"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 송순호 창원시장 더불어민주당 후보가 국민의힘과 강기윤 후보를 향해 시정 공백 책임과 각종 의혹에 대한 해명을 촉구하며 사전투표에서의 심판을 호소했다.

송 후보는 28일 오전 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "국민의힘은 시정 공백의 책임을 외면한 채 각종 의혹 제기도 회피하고 있다"며 "내일부터 시작되는 사전투표에서 시민들의 준엄한 판단을 내려 달라"고 밝혔다.

송순호 더불어민주당 창원시장 후보가 28일 오전 9시30분 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 29일부터 시작하는 사전 투표에서 지지를 호소하고 있다.[사진=송순호 후보 선거캠프] 2026.05.28

송 후보는 강 후보 측이 언론 등에 예고했다가 취소한 '삼보일배' 일정과 관련해 "창원시민을 상대로 한 사과 퍼포먼스를 스스로 철회했다"며 "사죄를 약속해 놓고 이를 뒤집은 것은 시민을 가볍게 보는 태도"라고 비판했다.

전임 시장의 재판과 중도 낙마로 빚어진 시정 공백 문제도 도마에 올렸다. 송 후보는 "국민의힘 소속 전임 시장 문제로 창원은 하루아침에 '시장 없는 도시'가 됐고 소중한 시간이 멈춰 섰다"며 "그런 상황에서 또다시 흠결이 많은 후보를 공천해 표를 달라고 하는 것은 시민에 대한 모욕"이라고 날 선 각을 세웠다.

강 후보를 둘러싼 의혹에 대해서도 공세를 이어갔다. 송 후보는 "공기업을 동원한 사전선거운동 의혹, 공적 직위를 이용한 사적 재산 증식 의혹이 꼬리표처럼 따라붙고 있다"며 "국민의힘은 책임을 지지 않고, 후보는 각종 의혹에 답하지 않고 있다. 시민들이 투표로 평가해 달라"고 목소리를 높였다.

이재명 정부와의 협력 가능성을 강조하며 여당 후보로서의 역할을 부각했다. 그는 "이재명 국민주권정부와 막힘없이 소통하며 예산을 끌어올 수 있는 힘 있는 여당 시장이 창원의 도약을 이끌 수 있다"며 "창원의 미래를 책임질 깨끗하고 힘 있는 여당 시장 후보, 송순호에게 시정을 맡겨 달라"고 말했다.

창원 지역 비전도 제시했다. 송 후보는 창원의 미래 구상으로 '세계적 제조 산업 수도 창원', '해양 문화 거점도시 마산', '북극항로 시대 출발점 진해'를 제안하며 "청년에게는 기회, 소상공인에게는 활력, 어르신에게는 편안한 일상을 돌려주는 '모두의 창원'을 만들겠다"고 약속했다.

송 후보는 "다시 멈추는 창원이 아니라 미래로 뛰는 창원을 선택해 달라"며 "사전투표에서 기호 1번 송순호에게 힘을 모아 달라"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com