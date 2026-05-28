유희태 완주군수 후보 "대통령·도지사·군수 모두 기호 1번 원팀 필요"

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민생지원금·AI클러스터·수소특화단지 등 공약 제시

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 유희태 민주당 완주군수 후보가 "이재명 정부의 성공과 전북 발전, 완주의 더 큰 도약을 위해 민주당 원팀에 힘을 모아달라"며 지지를 호소했다.

유 후보는 28일 "이번 지방선거는 단순히 군수 한 사람을 뽑는 선거가 아니라 이재명 정부의 민생 중심 국정 철학을 완주에서 실질적인 성과로 이어낼 중요한 선거"라고 밝혔다.

유희태 완주군수 후보가 민주당 원팀 필요 강조했다[사진=유희태 선거캠프] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

이어 "정부와 전북도, 완주군이 하나의 방향으로 움직일 때 지역 발전 속도도 훨씬 빨라질 수 있다"며 "대통령도, 도지사도, 군수도 모두 기호 1번인 민주당 원팀 시너지가 필요하다"고 강조했다.

유 후보는 "이재명 대통령의 기본사회와 균형발전, 민생 회복 정책을 완주에서 구체적인 성과로 꽃피워야 한다"며 "민주당 기호 1번 도지사 후보와 완주군수 기호 1번 유희태가 함께 승리해야 강력한 원팀 체계를 구축할 수 있다"고 말했다.

또 "완주의 미래는 말이 아니라 실행력으로 만들어진다"며 "중앙정부와 긴밀히 협력할 수 있는 힘과 전북도와 유기적으로 연결된 네트워크, 이를 실제 정책으로 추진할 행정 경험이 중요하다"고 밝혔다.

유 후보는 주요 공약으로 민생안정지원금과 햇빛연금마을 조성, AI 데이터센터 및 피지컬 AI 클러스터 구축, 수소상용모빌리티 특화단지 조성 등을 제시했다.

그는 "군민들이 삶 속에서 체감할 수 있는 민생 정책과 미래 산업 육성을 동시에 추진하겠다"며 "완주를 에너지 자립과 첨단산업이 공존하는 전북 경제 핵심 거점으로 키워나가겠다"고 강조했다.

이어 "민선 8기 동안 추진해 온 변화와 성과를 바탕으로 중단 없는 발전을 이어가겠다"며 "군민과 함께 완주의 백년대계를 완성하고 이재명 정부 성공의 든든한 지방정부 역할을 하겠다"고 말했다.

유 후보는 "경쟁과 갈등을 넘어 민주당 원팀으로 하나가 돼 완주의 더 큰 도약을 이루겠다"며 "완주의 새로운 미래를 열 수 있도록 민주당 기호 1번에 힘을 모아달라"고 거듭 호소했다.

lbs0964@newspim.com