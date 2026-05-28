김경수 경남지사 후보 "창녕 철도 기반 구축하겠다…접근성 개선"

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농어촌 기본소득 도입과 최저가격 보장제

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보가 창녕전통시장을 찾아 농가 소득 보전과 철도망 확충을 통한 지역 발전 구상을 제시했다.

김경수 후보는 28일 오전 창녕전통시장에서 유세를 열고 "농민이 안심하고 살 수 있는 경남과 전국 어디서든 찾는 창녕을 만들겠다"고 밝혔다.

김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 28일 오전 창녕전통시장을 찾아 농민 소득 안정과 지역 철도망 확충을 통한 창녕 발전 구상을 밝히고 있다.[사진=김경수 후보 선거캠프] 2026.05.28

이날 유세에는 전용기 국회의원과 주윤식 창녕군수 후보, 하종근·한정우 전 창녕군수가 참석했다.

김 후보는 농어촌 기본소득 도입과 농산물 최저가격 보장제를 핵심 정책으로 제시하며 농촌 소멸 위기 대응 의지를 강조했다. 그는 "경남은 생산 규모에 비해 도민 소득이 낮다"며 "삶의 변화를 위해 직접적인 소득 지원 정책이 필요하다"고 말했다.

그러면서 "남해에서 시행 중인 농어촌 기본소득은 단순 현금 지원이 아니라 지역경제를 순환시키는 정책"이라며 "군 단위 10개 지역부터 도입을 추진하겠다"고 강조했다.

창녕 주요 농산물인 마늘과 양파 가격 문제와 관련해서는 최저가격 보장제 도입을 언급했다. 김 후보는 "농민에게도 최저임금과 같은 가격 안전망이 필요하다"며 "농협과 지자체, 경남도가 함께 가격 하락분을 보전하는 체계를 구축하겠다"고 언급했다.

철도망 확충과 관광 활성화 방안도 제시했다. 그는 "우포늪과 온천 등 관광자원을 살리기 위해서는 접근성 개선이 필요하다"며 "동대구~대합산단 철도를 부산과 창원까지 연결해 창녕 철도 기반을 구축하겠다"고 약속했다.

김 후보는 이번 선거를 두고 "민생과 지역 발전을 위한 선택"이라며 "지방을 살릴 수 있는 도정과 군정의 협력이 필요하다"고 전했다.

김 후보는 창녕 공약으로 자연사박물관 건립 추진, 부곡온천·낙동강 연계 휴양시설 조성 지원, 역사문화관광 거점 조성, 공공관리형 숙박시설 구축 등을 제시했다.

news2349@newspim.com