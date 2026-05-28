천호성 전북교육감 후보 "네거티브 넘어 도민과 함께 120시간 총력 유세"

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"전북교육 미래 결정하는 선거"…청렴·미래교육 강조

사전투표 참여 호소…"아이 중심 교육 반드시 실현"

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 후보가 선거 막판 네거티브 공세를 정면 돌파하겠다며 도민과 함께하는 '120시간 총력 유세'에 돌입하겠다고 선언했다.

천 후보는 28일 기자회견을 열고 "이번 선거는 단순히 한 사람을 뽑는 선거가 아니라 전북교육이 과거의 부패와 비리로 돌아갈 것인지, 미래교육과 청렴한 교육행정으로 나아갈 것인지를 결정하는 중요한 선택"이라고 밝혔다.

천호성 전북교육감 후보[사진=천호성 선거캠프] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

그는 "선거 막판으로 갈수록 무분별한 흑색선전과 비방, 네거티브가 난무하고 있다"며 "정책선거를 위해 노력해왔지만 아쉬움이 남는다. 남은 기간 깨끗하고 공명한 선거를 위해 도민 속으로 더 가까이 달려가겠다"고 말했다.

이어 "남은 120시간 동안 거리와 시장, 학교 앞에서 도민들을 직접 만나 목소리를 듣고 함께 뛰겠다"며 "전북교육의 희망을 반드시 만들어내겠다"고 강조했다.

천 후보는 또 사전투표 참여를 적극 호소했다. 그는 "전북교육을 바꾸는 가장 큰 힘은 바로 투표"라며 "본투표 참여가 어려운 도민들도 사전투표를 통해 반드시 소중한 권리를 행사해 달라"고 당부했다.

이어 "한 분의 참여와 한 표의 선택이 우리 아이들의 미래를 결정한다"며 "도민과 함께하는 교육감, 현장을 바꾸는 교육감, 청렴하고 실력 있는 교육감이 되겠다"고 밝혔다.

천 후보는 "네거티브를 넘어 희망이 승리하는 선거를 만들겠다"며 "아이들이 환호성 지르는 교육을 도민과 함께 반드시 실현하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com