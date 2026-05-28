천호성 전북교육감 후보 "네거티브 넘어 도민과 함께 120시간 총력 유세"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감 후보가 28일 120시간 총력 유세를 선언했다.
- 막판 네거티브 공세를 돌파하고 청렴한 교육행정을 강조했다.
- 사전투표 참여를 호소하며 희망의 선거를 만들겠다고 했다.
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사전투표 참여 호소…"아이 중심 교육 반드시 실현"
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 후보가 선거 막판 네거티브 공세를 정면 돌파하겠다며 도민과 함께하는 '120시간 총력 유세'에 돌입하겠다고 선언했다.
천 후보는 28일 기자회견을 열고 "이번 선거는 단순히 한 사람을 뽑는 선거가 아니라 전북교육이 과거의 부패와 비리로 돌아갈 것인지, 미래교육과 청렴한 교육행정으로 나아갈 것인지를 결정하는 중요한 선택"이라고 밝혔다.
그는 "선거 막판으로 갈수록 무분별한 흑색선전과 비방, 네거티브가 난무하고 있다"며 "정책선거를 위해 노력해왔지만 아쉬움이 남는다. 남은 기간 깨끗하고 공명한 선거를 위해 도민 속으로 더 가까이 달려가겠다"고 말했다.
이어 "남은 120시간 동안 거리와 시장, 학교 앞에서 도민들을 직접 만나 목소리를 듣고 함께 뛰겠다"며 "전북교육의 희망을 반드시 만들어내겠다"고 강조했다.
천 후보는 또 사전투표 참여를 적극 호소했다. 그는 "전북교육을 바꾸는 가장 큰 힘은 바로 투표"라며 "본투표 참여가 어려운 도민들도 사전투표를 통해 반드시 소중한 권리를 행사해 달라"고 당부했다.
이어 "한 분의 참여와 한 표의 선택이 우리 아이들의 미래를 결정한다"며 "도민과 함께하는 교육감, 현장을 바꾸는 교육감, 청렴하고 실력 있는 교육감이 되겠다"고 밝혔다.
천 후보는 "네거티브를 넘어 희망이 승리하는 선거를 만들겠다"며 "아이들이 환호성 지르는 교육을 도민과 함께 반드시 실현하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com