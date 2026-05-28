전주시 '청년이음전주' 새단장…소통·문화공간 탈바꿈

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상담공간·개방형 커뮤니티 조성 등 청년 맞춤 기능 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시 청년 거점 공간인 '청년이음전주'가 청년들을 위한 소통과 문화 교류 공간으로 새롭게 단장했다.

전주시는 청년이음전주 환경개선 사업을 마무리하고 다양한 맞춤형 정보 제공과 체계적인 상담 기능을 강화한 청년 커뮤니티 공간으로 운영에 들어갔다고 28일 밝혔다.

청년이음전주가 청년 예술·문화 교류 공간으로 재탄생했다[사진=전주시] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

이번 환경개선은 단순 시설 보수를 넘어 청년들의 의견을 반영해 자유롭게 머물고 소통할 수 있는 열린 공간 조성에 초점을 맞춰 추진됐다.

시는 일자리와 창업, 법률, 주거, 정신건강 등 분야별 1대1 상담이 가능한 독립 상담 공간을 새롭게 조성했다.

또 기존 개인학습실은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 커뮤니티 공간으로 전환해 청년들의 교류와 소통 기능을 강화했다.

공유라운지도 보다 편안한 분위기로 개선해 청년들이 부담 없이 머물 수 있도록 공간 활용성을 높였다.

이와 함께 청년 문화 공유 공간인 '틈 갤러리'를 조성해 청년 예술인들의 작품 전시를 지원하는 등 문화 교류 기능도 확대할 계획이다.

시는 청년들이 일상 속에서 자연스럽게 문화와 창작 활동을 공유할 수 있는 공간으로 운영해 나간다는 방침이다.

공간 곳곳에는 '청년 참여 공감 문구 이벤트'를 통해 접수된 응원과 위로의 메시지도 반영됐다. 시는 청년들에게 공감과 위로, 응원의 의미를 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이영숙 전주시 청년정책과장은 "청년이음전주가 청년들과 가장 가까운 곳에서 소통하는 열린 청년 공간으로 자리 잡을 수 있도록 운영하겠다"며 "앞으로도 청년들이 함께 공감하고 성장할 수 있는 다양한 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com