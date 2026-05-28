충남교육청, 5조 1193억원 규모 추경 편성…AI교육·학생안전 집중

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

디지털교실·석면교체·냉난방 개선 등 반영

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 AI 디지털교육 확대와 학생 안전·교육환경 개선 등에 중점을 둔 5조1193억 원 규모의 올해 첫 추가경정예산안을 편성해 충남도의회에 제출했다.

충남교육청은 2026년도 제1회 추가경정 예산안을 본예산 4조6607억 원보다 4586억 원 증액한 5조1193억 원 규모로 편성했다고 28일 밝혔다.

충남교육청 전경, [사진=충남교육청]

주요 세입 재원은 정부 추경 등에 따른 보통교부금 3521억 원, 특별교부금 772억 원, 순세계잉여금 525억 원 등이다. 반면 지방교육세 등 법정전입금은 423억 원 감소했다.

세출예산은 ▲학교운영 및 교육활동 지원 978억 원 ▲학생 안전시설 및 교육환경 개선 2033억 원 ▲맞춤형 지원 및 교육격차 완화 560억 원 ▲인건비 및 기타 지원사업 1015억 원 등으로 편성됐다.

학교운영 및 교육활동 지원 분야에는 공공요금 안정 지원과 디지털교실 구축, 환기설비 개선, 급식기구 교체 등을 포함해 978억 원이 반영됐다. 또 AI 디지털교육과 고교학점제 기반 조성, 예술·체육 활성화 등 교육과정 운영 지원 사업도 포함됐다.

특히 AI 디지털교육 분야에는 스마트기기 구입과 지능형 과학실 구축, AI디지털활용 선도학교 운영, 교원 AI 교수학습 역량 강화 등을 위해 467억 원을 편성했다. 충남교육청은 이를 통해 디지털 기반 수업환경 조성과 미래교육 전환을 추진할 계획이다.

학생 안전시설 및 교육환경 개선 분야에는 가장 많은 2033억 원이 배정됐다. 드라이비트 해소와 석면 교체, 내진보강, 기숙사 스프링클러 설치, 환기설비 개선 등 학생 안전과 직결된 시설 개선 사업에만 818억 원이 투입된다.

또 학교 신설·이전 사업에 548억 원, 미래형 교육공간 조성을 위한 공간재구조화 사업에 157억 원을 편성했으며, 냉난방시설 개선과 조명 교체, 급식실 현대화 등 쾌적한 교육환경 조성을 위해 510억 원을 반영했다.

맞춤형 지원 및 교육격차 완화 분야에는 560억 원을 편성했다. 학생 맞춤 통합지원과 특수교육 학생 통학 지원, 저소득층 학생 PC 지원 등을 통해 학생 개별 여건에 따른 지원을 강화한다는 방침이다. 방과후학교와 돌봄 운영, 다문화교육 지원, 소외지역 교육여건 개선 사업도 포함됐다.

이와 함께 공무원 및 교육공무직 인건비, 법정부담금, 교육행정정보시스템 유지관리 등 안정적 교육재정 운영을 위한 필수 경비로 1015억 원도 반영됐다.

김지철 교육감은 "이번 추경예산안은 고유가·고물가로 어려움을 겪는 학교 현장의 부담을 덜고 모든 학생이 안전하고 쾌적한 환경에서 배움을 이어갈 수 있도록 꼭 필요한 사업에 재원을 집중한 것"이라며 "교육 현장에 실질적인 도움이 되는 예산이 신속하고 책임 있게 집행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 추경안은 오는 6월 10일부터 열리는 충청남도의회 제368회 임시회에서 심의를 받게 된다.

gyun507@newspim.com